Найсильніший спалах на Сонці: постраждав один континент, очікується геомагнітна буря (відео)

У сонячній плямі, яка в 7 разів більша за Землю за розмірами, стався спалах класу Х.

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Вибух на Сонці стався у величезній сонячній плямі під назвою AR3354, яка в 7 разів більша за діаметр Землі, тобто її розмір приблизно 89 тисяч км. Спалах на Сонці було зафіксовано космічним апаратом SDO пізно ввечері, 2 липня, а саме о 22:14 за Києвом, пише Space.

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Найпотужніший з усіх наявних спалахів на Сонці, спалах класу Х, якщо точніше, то класу Х1.1, стався в гігантській сонячній плямі AR3354, і потік енергії вже через 10 хвилин досяг нашої планети.

Це найсильніше випромінювання від Сонця вдарило в атмосферу Землі, іонізувало її верхній шар і це стало причиною досить тривалого відключення короткохвильового радіозв'язку в західній частині Північної Америки, а також у деяких частинах Тихого океану. За словами вчених із NASA, вимкнення зв'язку тривало цілих півгодини, що є одним із рекордів для подібних подій.

Спалах на Сонці було зафіксовано космічним апаратом SDO пізно ввечері, 2 липня Фото: NASA

Учені заявили, що це вже 18-й подібний спалах класу Х у 25-му сонячному циклі, що розпочався 2019 року. Варто зауважити, що під час попереднього 11-річного сонячного циклу спалахів подібної потужності було зафіксовано лише 14. Це не дивно, адже згідно з нещодавніми дослідженнями, цьогорічний сонячний цикл є значно активнішим у плані появи як загальної кількості спалахів, так і спалахів Х-класу взагалі.

За даними NASA, на Сонці за останні місяці з'являлося набагато більше сонячних плям, ніж у минулому. Наприклад, тільки в червні цього року вчені зафіксували найвищий середньомісячний показник появи плям на Сонці за останній 21 рік. Тобто прийдешній сонячний максимум на Сонці, коли активність нашої зірки сягне свого піку, як і прогнозували деякі вчені, справді характеризуватиметься появою набагато більшої кількості спалахів, ніж раніше. Пік цієї активності, за різними оцінками, може настати вже наступного року, хоча інші прогнози говорять про те, що він настане не раніше 2025 року.

На Сонці останніми місяцями з'являлося набагато більше сонячних плям, ніж торік Фото: NASA

Спалахи на Сонці, які відносяться до п'яти різних класів (А, В, С, М і Х), виникають внаслідок перез'єднань ліній магнітного поля в сонячних плямах. Тобто ці силові лінії заплутуються, розділяються, а потім знову з'єднуються.

Як уже було сказано вище, спалахи на Сонці, які належать до класу Х, є найсильнішими з можливих на нашій зірці. Спалахи Х-класу в 10 000 разів потужніші, ніж найслабші спалахи класу А. Але останнім часом астрономи також фіксують появу великої кількості спалахів класу С і М. Якщо на шляху цього випромінювання знаходиться Земля, то такі викиди енергії призводять до вищеописаних проблем, але вони також можуть вплинути на роботу супутників і енергосистем.

У сонячній плямі, яка в 7 разів більша за Землю за розмірами, стався спалах класу Х

Чи варто чекати геомагнітної бурі? За словами вчених, такі потужні спалахи на Сонці часто супроводжуються викидами плазми або корональними викидами маси. Поки що апарат SDO не зафіксував такого викиду, але вчені вважають, що такий тривалий спалах не міг обійтися без викиду плазми. Тому, можливо, він пройшов поки що не поміченим. Як це іноді буває, про те, що такий викид трапився, науковці дізнаються вже, коли він досяг Землі.

Якщо ж подібне виверження відбулося, то, за словами вчених, уже в середу, 5 липня, або ж у четвер, 6 липня, ця плазма досягне планети і викличе геомагнітну бурю. Але потужність цієї бурі може бути, як великою, так і не дуже, адже вона не залежить від потужності сонячного спалаху.

Як уже писав Фокус, за допомогою космічного апарату SDO вчені змогли виявити на Сонці нове незвичайне явище, яке схоже на те, яке іноді спостерігається на Землі. Але насправді, звичайно ж, ці явища мають дуже мало спільного.