Полетіла, але обіцяла повернутися. Земля готується відлетіти від Сонця на найдальшу відстань

Дослідники кажуть, що цей день настане вже 6 липня.

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Наша планета Земля 6 липня перебуватиме в найдальшій точці від Сонця. За словами вчених, ця щорічна подія називається афелій — найвіддаленіша від Сонця точка орбіти планети, пише LiveScience.

Тим, хто ставить собі запитання, чому доводиться відчувати таку сильну спеку, перебуваючи так далеко від Сонця, вчені радять згадати, як обертається наша планета.

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Астрономи називають середню відстань від Землі до Сонця астрономічною одиницею (AU), яка приблизно дорівнює 150 млн км, згідно з даними Міжнародного астрономічного союзу. Але злегка еліптична орбіта Сонця означає, що один день на рік Земля перебуватиме найближче до Сонця (перигелій), а один день — найдалі (афелій).

Відомо, що 2023 року перигелій відбувся 4 січня, коли Земля опинилася на відстані в 0,98 а.о. від Сонця. Астроном Фред Еспенак каже, що під час афелію 6 липня Земля перебуватиме на відстані в 1,01 а.о. від Сонця.

Фото: Live Science

Уперше людство помітило перигелій і афелій у 17 столітті. Астроном Йоганн Кеплер вирахував, що планети мають переважно еліптичні орбіти навколо Сонця.

Також. за даними NASA, наша планета рухається найшвидше, коли перебуває в перигелії, а найповільніше — в афелії. Саме це робить літо в Північній півкулі на кілька днів довшим, ніж літо в Південній півкулі.

Попри те, що різниця у відстані між перигелієм і афелієм може становити мільйони кілометрів, вона вкрай мало впливає на температуру на Землі. Пори року на планеті зумовлені нахилом осі на 23,5 градуса, а це означає, що сонце світить на різних широтах під різними кутами протягом року.

Зазвичай афелій настає через кілька тижнів після червневого сонцестояння, а перигелій близько до грудневого сонцестояння, але так буде не завжди. Дати перигелію та афелію зміщуються на день кожні 58 років, починаючи з 13 століття.