Приговор с рождения. Наш кишечник потенциально обрекает нас на развитие артрита, говорят ученые

Прорыв в понимании детского ревматизма ставит кишечные бактерии в роль возможного виновника развития недуга, благодаря новому исследованию.

В новом исследовании ученые из Университета Линчепинга и Университета Флориды обнаружили, что состав бактерий кишечника ребенка может играть значительную роль в том, разовьется ли у него ювенильный идиопатический артрит (ЮИА), распространенное и хроническое воспалительное заболевание, поражающее суставы. Это первое в своем роде исследование, предполагающее, что микрофлора кишечника в раннем возрасте может быть причастна к возникновению детского ревматизма, пишет Medical News.

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ЮИА, часто известный как детский ревматизм, является загадкой для медицинского сообщества, поскольку его первопричина остается неизвестной. Это аутоиммунное заболевание, то есть иммунная система ошибочно атакует собственные клетки организма, вызывая воспаление. Современное лечение направлено на устранение симптомов с помощью лекарств, подавляющих иммунную систему, иногда на несколько лет.

Последнее исследование предлагает новый взгляд на проблему, предполагая, что причина может скрываться в наших кишках. В нашем кишечнике живут триллионы бактерий, которые в совокупности образуют микрофлору кишечника. Виды и количество бактерий в нашем кишечнике могут существенно влиять на развитие нашей иммунной системы. Обитатели кишечника зависят от множества факторов, таких как диета, генетика, инфекции и применение антибиотиков.

В этом исследовании ученые изучили микрофлору кишечника годовалых детей и сравнили тех, у кого впоследствии развился ЮИА, с теми, кто остался здоровым. Результаты показали явные различия в микрофлоре кишечника между двумя группами, причем за несколько лет до того, как были выявлены симптомы ЮИА. В группе, у которой позже развилась ЮИА, некоторые бактерии почти или полностью отсутствовали по сравнению со здоровой группой. Некоторые из этих отсутствующих бактерий, например, Akkermansia, известны своими свойствами, способствующими укреплению здоровья.

И наоборот, они обнаружили, что присутствие некоторых бактерий, таких как Parabacteroides distasonsis, было связано с повышенным риском развития ЮИА. Исследователи предполагают, что эти бактерии могут запускать иммунную систему, чтобы она начала атаковать собственные клетки организма.

Примечательно, что исследование также выявило связь между выбором образа жизни и микрофлорой кишечника. Было установлено, что чрезмерное использование антибиотиков, которые могут нарушить микрофлору кишечника, повышает риск развития ЮИА. С другой стороны, грудное вскармливание в течение нескольких месяцев, как оказалось, снижает этот риск.

Это исследование открывает путь к лучшему пониманию основных причин ЮИА и, надеемся, к более эффективным стратегиям лечения. Например, понимание роли микрофлоры кишечника в возникновении ЮИА может привести к разработке профилактических мер или дополнительных методов лечения, направленных на поддержание здоровой микрофлоры кишечника, таких как диетические изменения или пробиотические добавки.

Важно отметить, что, несмотря на то, что эти результаты являются интересными, необходимы дальнейшие исследования для подтверждения и лучшего понимания этих ассоциаций. Исследование не означает, что у каждого ребенка с такими различиями в бактериях кишечника разовьется ЮИА, или наоборот. Однако эти многообещающие результаты позволяют по-новому взглянуть на загадочное происхождение ЮИА и могут способствовать улучшению стратегий профилактики и лечения в будущем.

Ранее Фокус писал о причинах отравления нашего организма собственными бактериями. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.

Также Фокус писал о пагубном влиянии микропластика на наш кишечник. Мы съедаем до 74 000 пластиковых частиц в год. Ссылаясь на новое исследование, ученые призывают нас обращать больше внимания на пагубное влияние пластика на наш организм.