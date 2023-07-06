Третий на Земле. У берегов Коста-Рики нашли чрезвычайно редкий питомник глубоководных осьминогов (видео)

Головоногие моллюски уютно расположились в подводных горах у побережья на глубине почти 3 000 метров.

18 исследователей находились на борту исследовательского корабля "Фалькор" Океанического института Шмидта, когда им внезапно удалось стать свидетелями захватывающих сцен. С помощью подводной камеры на дистанционно управляемом аппарате ученые смогли распознать чрезвычайно редкий питомник глубоководных осьминогов, пишет Science Alert.

Безымянный питомник обнаружен в районе побережья Коста-Рики, который исследователи изучают впервые. По словам соавтора исследования, физического океанографа Джотика Вирмани, обнаружение нового активного питомника глубоководных осьминогов является чрезвычайно редким — ныне открытый стал лишь третьим на Земле, о которых известно ученым.

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Питомник головоногих моллюсков расположился на глубине 2 800 метров под поверхностью моря в водах Коста-Рики. Исследователи обнаружили, что вокруг него располагаются низкотемпературные гидротермальные источники, а потому температура в этом месте составляет всего 7°C.

К счастью, ученым удалось заснять удивительные кадры глубоководного питомника, где видно вылупление детенышей, а также матерей, которые защищают свое потомство от хищников. Исследователи также отмечают, что им, вероятно, удалось обнаружить потенциально новый вид головоногих моллюсков. Авторы исследования полагают, что им посчастливилось наблюдать кормящих осьминогов, которые могут быть новым видом в роду Muusocotpus — этот вид отличается отсутствием чернильных мешочков.

Исследователи отмечают, что обнаружение подобных питомников чрезвычайно важно для науки, так как поведение глубоководных осьминогов во время насиживания недостаточно изучено. Более ранее исследования показали, что один вид, Graneledone boreopacifica, насиживает около 53 месяцев. Теперь исследователи обнаружили, что яйца нового вида аналогичны по размеру яйцам Graneledone boreopacifica.

По словам соавтора исследования, геомикробиолога из Лаборатории наук об океане Бигелоу, Бет Оркатт, обнаружение подобных низкотемпературных жерл чрезвычайно сложно — фактически их можно обнаружить лишь с помощью подводных аппаратов, наподобие того, что использовали ученые.

Первый, известный науке, питомник Dorado Outcrop также был обнаружен у побережья Коста-Рики, Тогда исследователи впервые смогли наблюдать, как самки осьминогов собираются, чтобы высиживать яйца. В 2018 году ученым удалось открыть у побережья Калифорнии самый крупный в мире глубоководный питомник осьминогов. Однако тогда ученые не заметили здесь никаких развивающихся регионов и предположили, что это место не подходит из-за высокой температуры воды. Позже их сомнения рассеялись, когда ученые смогли стать свидетелями появления на свет младенцев головоногих моллюсков.

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