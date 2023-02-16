Изучают слабости и бьют четко в цель. Как осьминоги охотятся со смертельной точностью

В подводном мире осьминоги являются одними из самых интеллектуально развитых хищников и теперь, исследователи наконец поняли, как они готовятся к нанесению точных смертельных ударов.

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Мы видели десятки видео, на которых осьминоги решают различные головоломки или выбираются из банок — в их интеллекте нет сомнений. Однако мало кто задумывался над тем, насколько страшными и смертоносными они могут быть, применяя свой интеллект в привычной для себе среде — под водой, пишет Inverse.

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В новом исследовании группа ученых из Кейптаунского университета сосредоточилась на том, чтобы наконец-то изучить тактику, которую применяют осьминоги во время охоты. Во-первых, стоит сказать, что они значительно превосходят в интеллекте свои сородичей моллюсков, а потому последние легко становятся жертвами головоногих. Во-вторых, результаты исследования свидетельствуют о том, что эволюция явно была на их стороне — со временем осьминоги научились различать подвиды добычи и даже изучать их слабые места.

В ходе исследования ученые изучили пустые раковины трех видов добычи осьминогов:

морского ушка;

морской улитки;

шлемоносной улитки.

Ученые заметили, что осьминоги буквально просверливают отверстия в своей добыче, чтобы пробить ее защиту. Любопытно, что отверстия всегда появлялись в одних и тех же местах и выстраивались в ряд с ключевыми органами, не смотря на то, что морские улитки имеют различную форму и анатомию. Это свидетельствует о том, что удары наносились точечно — в слабые точки жертвы.

Важно понимать, что подобный маневр требует определенных навыков и практики. Во-первых, потому что рот осьминога спрятан под основной частью тела, во-вторых, потому, что головоногому приходится полагаться на вкус и прикосновения, чтобы прижать добычу в правильном положении. Далее он выплескивает кислоты, которая растворяет панцирь и просверливает отверстие с помощью зубчатого придатка (слюнного сосочка), далее вводит парализующий яд и все, добыча повержена.

Ученые изучили древние раковины и пришли к выводу, что осьминоги используют один и тот же смертоносный прием вот уже 75 миллионов лет, о чем свидетельствуют отверстия на древних раковинах.

В общей сложности ученые изучили почти две сотни раковин моллюсков, которые пали жертвами осьминога, а затем сравнили расположение органов у еще живых моллюсков с отверстиями, которые головоногие оставляли на раковинах добычи. Результаты свидетельствуют о том, что осьминоги не наносили ранения беспорядочно, а целились в конкретное место панциря, под которым находились важные органы моллюсков.

По словам биолога из Университета Уолла Уолла Кирта Онтханка, изучающего поведение осьминогов, в том, что головоногие способны разгадывать головоломки, если задуматься, нет ничего удивительного — фактически они ежедневно их разгадывают во время трапезы. Однако исследователи настаивают, что этот навык приходит к осьминогам лишь с практикой — то есть, мамы никогда не учили детенышей-осьминогов справляться с этими задачами, им потребовались сотни испорченных раковин моллюсков, чтобы в конце концов наносить точные смертоносные удары.

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