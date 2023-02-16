Как гигантский рулон туалетной бумаги. У берегов Антарктиды встретили гигантского фантома океана (фото)

Этот призрачный вид был описан более сотни лет назад, однако все это время людям удалось встретиться с сцифозоем лишь 126 раз.

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Океан глубок и мало изучен, а потому нет ничего удивительного, что жители его самых глубоких частей крайне редко попадаются на глаза исследователям. Например, удивительное гигантское существо сцифозой (Stygiomedusa gigantea), который также известен как гигантская призрачная медуза, пишет IFL Science.

Впервые эта медуза была описана еще в 1910 году и, нужно сказать, она полностью оправдывает свое название. Во-первых, эти глубоководные гиганты достигают в длину порядка 10 метров и встречаются крайне редко. За последние более чем 100 лет людям доводилось встречаться с ними лишь 126 речь — и каждая из них делает этих гигантски фантомов чуть менее загадочными для ученых.

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На этот раз гигантского морского фантома заметили, дрейфующим у берегов Антарктического полуострова во время подводного исследования Viking Expedition Team. Исследователи отмечают, что это причудливое существо завораживает своими гигантскими размерами и в то же время, выглядит, как огромный рулон туалетной бумаги, брошенный кем-то в океан.

Отметим, что после встречи с исследователями гигантская медуза фантом стала героем статьи "Полярные исследования" Норвежского полярного института, которая рассказывает о новых возможностях для экологических исследований, которые открываются благодаря подводным аппаратам, подобных тем, что прикреплены к экспедиционному судну Viking Octantis.

[ + – ] Гигантские медузы фантомы достигают 10 метров в длину Фото: Mark Niesink/Viking

В своей статье ученые описали встречу со сцифозой у берегов Антарктиды на глубине 80-280 метров, которая стала возможна лишь благодаря подводному аппарату. По предварительным данным исследователей, гигантские фантомные медузы способны скрываться от глаз людей на глубине до 6,5 тысяч метров под толщей воды. Как правило, они питаются планктоном и мелкой рыбой, а их гигантский купол может достигать около метра и тянется за четырьмя ротовыми щупальцами для кормления, которые вырастают до 10 метров в длину.

Исследователи отмечают, что подобные подводные аппараты могут быть использованы как для исследовательских целей, так и подводного туризма. При чем эти две цели вполне возможно совместить.

Ранее Фокус писал о том, что в глубине океана обнаружили гигантское 45-метровое чудище с щупальцами.