Як величезний рулон туалетного паперу. Біля берегів Антарктиди зустріли гігантського фантома океану (фото)

Цей примарний вид був описаний понад сотню років тому, проте весь цей час людям удалося зустрітися зі сцифозоїдами лише 126 разів.

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Океан глибокий і мало вивчений, тому немає нічого дивного, що жителі його найглибших частин украй рідко трапляються на очі дослідникам. Наприклад, дивовижна гігантська істота сцифозой (Stygiomedusa gigantea), яка також відома як гігантська примарна медуза, пише IFL Science.

Уперше ця медуза була описана ще в 1910 році і, слід сказати, вона повністю виправдовує свою назву. По-перше, ці глибоководні гіганти досягають у довжину близько 10 метрів і зустрічаються вкрай рідко. За останні більш ніж 100 років людям доводилося зустрічатися з ними лише 126 разів — і кожен із них робить цих гігантських фантомів трохи менш загадковими для вчених.

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Цього разу гігантського морського фантома помітили, коли він дрейфував біля берегів Антарктичного півострова, під час підводного дослідження Viking Expedition Team. Дослідники відзначають, що ця химерна істота зачаровує своїми гігантськими розмірами та водночас має вигляд величезного рулону туалетного паперу, кинутого кимось в океан.

Зазначимо, що після зустрічі з дослідниками гігантська медуза-фантом стала героєм статті "Полярні дослідження" Норвезького полярного інституту, яка розповідає про нові можливості для екологічних досліджень, що відкриваються завдяки підводним апаратам, подібним до тих, які прикріплені до експедиційного судна Viking Octantis.

[ + – ] Гігантські медузи-фантоми сягають 10 метрів завдовжки Фото: Mark Niesink/Viking

У своїй статті вчені описали зустріч зі сцифозоєм біля берегів Антарктиди на глибині 80-280 метрів, що стало можливим лише завдяки підводному апарату. За попередніми даними дослідників, гігантські фантомні медузи здатні ховатися від очей людей на глибині до 6,5 тисячі метрів під товщею води. Як правило, вони харчуються планктоном і дрібною рибою, а їхній гігантський купол може сягати близько метра та тягнеться за чотирма щупальцями для годування, які виростають до 10 метрів у довжину.

Дослідники відзначають, що такі підводні апарати можуть бути використані як для дослідницьких цілей, так і для підводного туризму. Водночас ці цілі цілком можливо поєднати.

Раніше Фокус писав про те, що в глибині океану виявили гігантське 45-метрове чудовисько зі щупальцями.