Конкурент Ктулху. У глибині океану виявили гігантське 45-метрове чудовисько із щупальцями (фото)

Дослідники сфотографували желеподібну істоту з безліччю отруйних щупалець, які утворюють у воді "стіну смерті".

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Це була звичайна експедиція — дослідники вирушили вивчати життя на морському дні біля узбережжя Західної Австралії на глибоководному апараті, коли їхнє судно несподівано натрапило на гігантську підводну тварину завдовжки 45 метрів, пише The Guardian.

За словами Неріда Вілсона з Музею Західної Австралії желеподібна істота була настільки велика, що повз неї просто неможливо було пройти. Дослідження проходили на глибині близько 600 метрів у підводному кар'єрі.

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Гігантське щось здалеку було схоже на мотузку на горизонті. Проте, підійшовши ближче, дослідники зрозуміли, що зіткнулися з величезним сифонофором у вигляді спіралі. Глибоководний сифонофор був близько 45 метрів у довжину і тягнув за собою свої смертоносні щупальця — дослідники припускають, що виявили найдовшу тварину на планеті.

За словами Вілсона, вони прямували назад на дослідницьке судно, коли зіткнулися з гігантською підводною спіраллю. Екрани у різних частинах дослідницького судна транслювали живі кадри з підводного апарату. Дослідницька команда була одночасно загіпнозована та спантеличена побаченим.

[ + – ] 45-етровий сифонофор може бути найдовшою твариною на Землі Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Занурення вийшло за межі графіка, а тому вчені мали всього кілька хвилин на знайомство з гігантським сифонофором. Однак навіть цього часу вистачило, щоб обійти довкола гігантської спіралі, зробити кілька знімків і навіть зробити забір тканин.

Сифонофори мають желеподібні тіла та належать до тієї ж групи, що й медузи. Однак вони мають унікальну будову тіла — попри те, що виглядають ці істоти ніби десятки медуз, що злиплися разом, вони є єдиним організмом. Втім, сифонофори воліли не розвиватися природним чином (тіло з органами), а є окремими частинами (зоїдами), які відповідають за певні функції — харчування, розмноження, пересування.

Вчені припускають, що їм вдалося відобразити представника нового виду з роду Apolemia — групи, яка, як правило, виглядає як заплутані пір'яні удави. Відомо, що спіральне розташування сифонофорів є позою для годування. За допомогою десятків смертоносних щупалець вони створюють у воді якусь "стіну смерті", підстерігаючи так здобич — ракоподібних та риб.

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