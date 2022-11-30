Конкурент Ктулху. В глубине океана обнаружили гигантское 45-метровое чудище с щупальцами (фото)

Исследователи запечатлели желеобразное существо с множеством ядовитых щупалец, которые образуют в воде "стену смерти".

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Это была обычная экспедиция — исследователи отправились изучать жизнь на морском дне у побережья Западной Австралии на глубоководном аппарате, когда их судно неожиданно наткнулось на гигантское подводное животное длиной в 45 метров, пишет The Guardian.

По словам Нерида Уилсона из Музея Западной Австралии желеобразное существо было настолько велико, что мимо него просто невозможно было пройти. Исследования проходили на глубине около 600 метров в подводном карьере.

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Гигантское нечто с далека было похоже на веревку на горизонте. Однако, подойдя ближе, исследователи поняли, что столкнулись с огромным сифонофором, расположенным в виде спирали. Глубоководный сифонофор был порядка 45 метров в длину и волочил за собой свои смертоносные щупальца — исследователи предполагают, что обнаружили самое длинное животное на планете.

По словам Уилсона, они как раз направлялись обратно на исследовательское судно, когда столкнулись с гигантской подводной спиралью. Экраны в разных частях исследовательского судна транслировали живые кадры с подводного аппарата. Исследовательская команда была одновременно загипнотизирована и озадачена увиденным.

[ + – ] 45-етровый сифонофор может быть самым длинным животным на Земле Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Погружение вышло за рамки графика, а потому у ученых было всего несколько минут на знакомство с гигантским сифонофором. Однако даже этого времени хватило, чтобы обойти вокруг гигантской спирали, сделать несколько снимков и даже произвести забор тканей.

Сифонофоры имеют желеобразные тела и принадлежат к той же группе, что и медузы. Однако они имеют уникальное строение тела — несмотря на то, что выглядят эти существа будто десятки слипшихся вместе медуз, они представляют собой единый организм. Впрочем, сифонофоры предпочли не развиваться естественным образом (тело с органами), а представляют собой отдельные части (зооиды), которые отвечают за определенные функции — питание, размножение, передвижение.

Ученые предполагают, что им удалось запечатлеть представителя нового вида из рода Apolemia — группы, которая, как правило, выглядит как запутанные перьевые удавы. Известно, что спиральное расположение сифонофоров представляет собой позу для кормления. С помощью десятков смертоносных щупалец они создают в воде некую "стену смерти", подстерегая таким образом добычу — ракообразных и рыб.

Ранее Фокус писал про Ктулху из Скарборо — на берег выбросился кальмар с гигантским клювом и 30-сантиметровым глазом.