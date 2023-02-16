Вивчають слабкості та б'ють чітко в ціль. Як восьминоги полюють зі смертельною точністю

У підводному світі восьминоги є одними з найінтелектуальніших хижаків і тепер дослідники нарешті зрозуміли, як вони готуються до нанесення точних смертельних ударів.

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Ми бачили десятки відео, на яких восьминоги вирішують різні головоломки або вибираються з банок — у їхньому інтелекті немає сумнівів. Однак мало хто замислювався над тим, наскільки страшними та смертоносними вони можуть бути, застосовуючи свій інтелект у звичному для себе середовищі — під водою, пише Inverse.

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У новому дослідженні група вчених з Кейптаунського університету зосередилася на тому, щоб нарешті вивчити тактику, яку застосовують восьминоги під час полювання. По-перше, варто сказати, що вони значно перевершують в інтелекті своїх родичів молюсків, а тому останні легко стають жертвами головоногих. По-друге, результати дослідження свідчать про те, що еволюція явно була на їхньому боці — згодом восьминоги навчилися розрізняти види здобичі та навіть вивчати слабкі місця.

Під час дослідження вчені вивчили порожні раковини трьох видів здобичі восьминогів:

морського вушка;

морського равлика;

шоломоносного равлика.

Вчені зауважили, що восьминоги буквально просвердлюють отвори у своїй здобичі, щоб пробити її захист. Цікаво, що отвори завжди з'являлися в одних і тих же місцях та вишиковувалися в ряд з ключовими органами, незважаючи на те, що морські равлики мають різну форму та анатомію. Це свідчить про те, що удари завдавалися точково у слабкі точки жертви.

Важливо розуміти, що подібний маневр потребує певних навичок та практики. По-перше, тому, що рот восьминога захований під основною частиною тіла, по-друге, тому, що головоногому доводиться покладатися на смак та дотик, щоб притиснути здобич у правильному положенні. Далі він виплескує кислоти, які розчиняють панцир і просвердлює отвір за допомогою зубчастого придатка (слинного сосочка), після цього вводить отруту, що паралізує, і все, здобич переможена.

Вчені вивчили стародавні мушлі та дійшли висновку, що восьминоги використовують один і той же смертоносний прийом вже 75 мільйонів років, про що свідчать отвори на стародавніх раковинах.

Загалом вчені вивчили майже дві сотні мушель молюсків, які стали жертвами восьминога, а потім порівняли розташування органів у живих молюсків з отворами, які головоногі залишали на мушлях здобичі. Результати свідчать, що восьминоги не завдавали поранення безладно, а цілилися у конкретне місце панцира, під яким перебували важливі органи молюсків.

За словами біолога з Університету Волла Кірта Онтханка, який вивчає поведінку восьминогів, у тому, що головоногі здатні розгадувати головоломки, якщо подумати, немає нічого дивного — фактично вони щодня їх розгадують під час трапези. Однак дослідники наполягають, що ця навичка приходить до восьминогів лише з практикою — тобто, мами ніколи не навчали дитинчат-восьминогів справлятися з цими завданнями, їм знадобилися сотні зіпсованих мушель молюсків, щоб зрештою завдавати влучних смертоносних ударів.

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