В поисках нового дома: какой должна быть планета, чтобы ее можно было считать похожей на Землю

Есть определенные характеристики для таких планет, но в то же время существует очень много нюансов.

На сегодняшний день астрономы обнаружили уже тысячи планет в других звездных системах. И лишь некоторые из них можно назвать в каком-то смысле похожими на Землю. Но точной копии нашего родного мира пока обнаружить не удалось. Какой же должна быть планета, чтобы ее можно было назвать похожей на Землю? Об этом пишет IFLScience.

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Известный американский астроном Карл Саган говорил, что наша Земля особенная, потому что люди живут на ней. И никакая другая планета не может быть похожей на Землю до тех пор, пока она не будет колонизирована. Но до сих пор ученые спорят о том, какие планеты могут быть пригодны для колонизации и в первую очередь это касается Марса. С другой стороны, в самой близкой к нам системе Альфа Центавра существуют несколько планет, которые, как считается можно колонизировать, но люди пока не могут сделать это, не говоря уже о более далеких мирах. Фокус уже писал об этих планетах в системе Альфа Центавра, где возможно даже существует внеземная жизнь.

Для того, чтобы назвать планету похожей на Землю она должна иметь определенные характеристики. Хотя большинство известных нам планет в других звездных системах являются газовыми гигантами (то есть похожими на Юпитер), среди них есть и каменистые планеты. То есть это планеты с твердой поверхностью и их можно в какой-то мере считать похожими на Землю в этом смысле.

Для того, чтобы назвать планету похожей на Землю она должна иметь определенные характеристики Фото: PH03NIX1986 / WIKIMEDIA COMMONS

Но среди каменистых миров, найденных учеными одни имеют размер и массу, которая от 2 до 10 раз больше земной и их называют супер-Земли, но есть и те, которые имеют размер и массу Меркурия или Марса. То есть по этим характеристикам любая каменистая планета может считаться похожей на Землю.

Но что если на таких планетах очень жарко или очень холодно? Поэтому, чтобы считать каменистую планету похожей на Землю, здесь должна быть достаточно умеренная температура на почти всей ее поверхности.

Даже если планета имеет похожий размер и умеренную температуру, то она должна иметь еще и атмосферу. А еще лучше, если здесь существует любая форма жизни. Также здесь должны существовать океаны из жидкой воды, но не обязательно атмосфера из кислорода позволит существовать таким водоемам, в атмосфере могут быть и не слишком пригодные для дыхания человека газы.

Пока что астрономы точно не знают, есть ли у большинства найденных каменистых планет атмосфера. Например, сейчас астрономы очень хотят найти атмосферу на нескольких планетах в системе TRAPPIST-1. Эти миры имеют размеры и массу схожие с земными, а потому привлекают особое внимание ученых. Но, как уже писал Фокус, на двух планетах в этой системе атмосферу не нашли, хотя остаются еще несколько планет, где она может быть.

Поэтому вопрос с тем, какую планету можно с уверенностью назвать похожей на Землю до сих пор остается открытым.