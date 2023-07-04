Новая супер-Земля. В необычной звездной системе недалеко от нас может быть внеземная жизнь

Система из трех звезд находится всего в 4 световых годах от нас.

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Ближайшая к Земле звездная система, которая состоит из трех звезд, Альфы Центавра А и В и Проксима Центавра, расположена на расстоянии в 4,2 световых года. Рядом с Альфа Центавра могу вращаться несколько планет и некоторые из них могут быть обитаемы. То есть здесь может быть внеземная жизнь, но людям придется полететь туда, чтобы в этом убедится, пишет Big Think.

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Странная звездная система

Ученые не зря считают данную звездную систему необычной. Например, звезда Альфа Центавра A по массе на 10% больше Солнца и на 50% ярче нашей звезды. А со звездой Альфа Центавра B все наоборот. Она на 10% меньше Солнца по массе и на 50% менее яркая, чем Солнце. Что же касается третьей звезды в этой системе, Проксимы Центавра, то она является тусклым небольшим красным карликом, который расположен от предыдущей пары на расстоянии в 0,2 световых года.

Несмотря на всю странность этой звездной системы она представляет особый интерес для ученых, ведь эти звезда находятся ближе всего к Земле из более, чем 100 млрд остальных звезд Млечного Пути.

Пригодные для жизни планеты?

Звезда Проксима Центавра находится немного ближе к нам, чем звезды Альфа Центавра А и В, и вокруг нее вращаются две планеты, из которых одна находится в так называемой обитаемой зоне звезды. То есть здесь может быть жидкая вода.

Ученые считают, что вокруг пары звезд Альфа Центавра также вращаются планеты, при этом они могут быть планетами земной группы, то есть каменистыми и чем-то похожими на Землю. Предполагается, что одна из планет вообще находится на таком же расстоянии от одной из звезд, как и Земля от Солнца. Поэтому существует высокая вероятность того, что здесь есть не просто вода в жидком виде на поверхности, но и внеземная жизнь.

Ученые считают, что вокруг пары звезд Альфа Центавра также вращаются планеты, при этом они могут быть планетами земной группы Фото: space.com

Теперь же вернемся к известной с 2016 года планете Проксима Центавра b, которая немного больше Земли по размерам и находится в обитаемой зоне своей звезды. Но есть одна проблема с этой планетой. Она вращается очень близко к звезде и может быть всегда обращена к ней только одной стороной. Таким образом она скорее всего не пригодна для жизни, ведь на одной стороне всегда очень жарко, а на другой – очень холодно.

Одни исследователи все еще предполагают ,что здесь теоретически может быть внеземная жизнь, но другие считают, что это маловероятно. Дело в том, что красные карлики известны тем, что часто выпускают очень сильные потоки излучения, которые могут уничтожить все живое на планете. Проксима Центавра b находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, поэтому от излучения планету может защитить только очень сильное магнитное поле. Но неизвестно есть ли оно. Также ученые не знают, есть ли здесь вода в жидком виде. Хотя, учитывая вышеперечисленные условия, скорее всего ее нет.

Новая супер-Земля

Что же касается планеты, которая возможно расположена рядом со звездой Альфа Центавра А, то ученые пока точно не знают, является ли она каменистой или все это газовый гигант.

Некоторые ученые считают, что это может быть так называемая супер-Земля, то есть каменистая планета в несколько раз больше Земли по размерам. И на этой планете, которая расположена примерно на том же расстоянии от звезды, что и Земля от Солнца, может процветать внеземная жизнь.

Но даже если это так, то людям придется отправить туда, если не пилотируемую миссию, то хотя бы исследовательский зонд. Но у нас пока нет таких двигателей, которые могли достичь скорости близкой к скорости света, чтобы долететь до этой планеты хотя бы за 5 лет. Поэтому остается только предполагать, есть ли внеземная жизнь на планетах в системе Альфа Центавра.

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