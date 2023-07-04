Телескоп Уэбб сфотографировал спиральную галактику: она родилась после "космического ДТП" (фото)
На новом снимке космической обсерватории можно увидеть очень яркую спиральную галактику. Но процесс ее появления был еще ярче.
Космический телескоп предоставил ученым намного больше данных о галактике NGC 3256, которую раньше уже фотографировал телескоп Хаббл. Хотя она и выглядит как обычная спиральная галактика, на самом деле она появилась в результате космического столкновения, пишет NewsBytes.
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На новом снимке космического телескопа Уэбб запечатлена спиральная галактика, расположенная на расстоянии в 120 млн световых лет нас, и она называется NGC 3256. По словам ученых из NASA, эта галактика образовалась в результате прямого столкновения двух других спиральных галактик. И это событие произошло примерно 500 млн лет назад.
Несмотря на то, что эту галактику уже раньше фотографировал телескоп Хаббл, у телескопа Уэбб есть больше возможностей увидеть самые подробные особенности таких далеких объектов. Дело в том, что обсерватория изучает космос в инфракрасном диапазоне света и ее приборы более чувствительны, чем у других телескопов. Благодаря этому ученые получили намного больше данных о галактике NGC 3256.
В центре галактики можно увидеть участки, окрашенные оранжевым цветом и здесь появились молодые звезды благодаря столкновению двух галактик. Но большинство новых звезд все же расположено в спиральных рукавах галактики, которые выходят из ее центра.
Хотя главное место на новом снимке телескопа Уэбб занимает яркая спиральная галактика NGC 3256, рядом с ней можно увидеть другие звезды и целые галактики.Благодаря новому снимку астрономы получили больше информации о том, как произошло столкновение галактик в далеком прошлом, а также о процессе появления новых звезд в результате этого события. Самое главное, что свет некоторых из самых ярких звезд в этой галактике смог бы увидеть только телескоп Уэбб (что он и сделал), ведь NGC 3256 окутана густой пеленой космической пыли.
Согласно оценкам NASA, телескоп Уэбб, который должен был работать в космосе примерно 5 лет, сможет проводить исследования точно более 10 лет. А уже 12 июля NASA будет отмечать первую годовщину работу обсерватории, которая отправилась в космос еще в конце 2021 года.
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