Телескоп Вебб сфотографував спіральну галактику: вона народилася після "космічної ДТП" (фото)

На новому знімку космічної обсерваторії можна побачити дуже яскраву спіральну галактику. Але процес її появи був ще яскравішим.

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Космічний телескоп надав вченим набагато більше даних про галактику NGC 3256, яку раніше вже фотографував телескоп Хаббл. Хоча вона і виглядає як звичайна спіральна галактика, насправді вона з'явилася внаслідок космічного зіткнення, пише NewsBytes .

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На новому знімку космічного телескопа Вебб зафіксовано спіральну галактику, розташовану на відстані в 120 млн світлових років від нас, і вона називається NGC 3256. За словами вчених з NASA, ця галактика утворилася в результаті прямого зіткнення двох інших спіральних галактик. І ця подія сталася приблизно 500 млн років тому.

Незважаючи на те, що цю галактику вже раніше фотографував телескоп Габбл, у телескопа Вебб є більше можливостей побачити найдетальніші особливості таких далеких об'єктів. Річ у тім, що обсерваторія вивчає космос в інфрачервоному діапазоні світла та її прилади більш чутливі, ніж у інших телескопів. Завдяки цьому вчені отримали набагато більше даних про галактику NGC 3256.

У центрі галактики можна побачити ділянки, забарвлені помаранчевим кольором і тут з'явилися молоді зірки завдяки зіткненню двох галактик. Але більшість нових зірок все ж таки розташована у спіральних рукавах галактики, які виходять з її центру.

На новому знімку космічної обсерваторії можна побачити дуже яскраву спіральну галактику. Але процес її появи був ще яскравішим Фото: NASA

Хоча головне місце на новому знімку телескопа Вебб посідає яскрава спіральна галактика NGC 3256, поруч із нею можна побачити інші зірки та цілі галактики. Завдяки новому знімку астрономи отримали більше інформації про те, як відбулося зіткнення галактик у далекому минулому, а також про процес появи нових зірок унаслідок цієї події. Найголовніше, що світло деяких із найяскравіших зірок у цій галактиці зміг би побачити тільки телескоп Вебб (що він і зробив), адже NGC 3256 оповита густою пеленою космічного пилу.

Згідно з оцінками NASA, телескоп Вебб, який мав працювати в космосі приблизно 5 років, зможе проводити дослідження точно понад 10 років. А вже 12 липня NASA відзначатиме першу річницю роботу обсерваторії, яка вирушила в космос ще наприкінці 2021 року.

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