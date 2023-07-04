Космічний сендвіч. Учені знайшли новий спосіб формування планет

Дослідники зробили нове відкриття про те, як можуть формуватися в космосі маленькі планети.

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Учені з Уорікського університету, Велика Британія, вивчили протопланетні диски, тобто ділянку космосу навколо зірки, що складається з пилу і газу, де з'являються планети. Під час нового дослідження вони виявили новий спосіб їх формування, які ще не описували інші вчені раніше, пише Phys.

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За словами авторів дослідження, попередні спостереження за протопланетними дисками показали, що під час формування планет між такими об'єктами з'являються кільця і порожнечі. Але, що саме відбувається в цих місцях було не відомо.

Учені припустили, що в цих кільцях протопланетного диска також формуються планети, але меншого розміру, ніж ті, які створили ці кільця з пилу.

За словами вчених, за останні 10 років з'явилося багато нових даних про протопланетні диски, які дають змогу робити досить сміливі припущення. Але насправді є приклади існування маленьких планет, які ніби затиснуті між більшими планетами навколо тієї чи іншої зірки.

Учені дійшли висновку, що дві великі планети в протопланетному диску можуть сприяти формуванню третьої планети набагато меншого розміру Фото: mask-covid

Учені дійшли висновку, що дві великі планети в протопланетному диску можуть сприяти формуванню третьої планети набагато меншого розміру. Цей спосіб формування планет астрономи назвали "метод сендвіча".

Автори дослідження вважають, що дві великі планети обмежують рух потоку пилу між ними. Це призводить до того, що кількість пилу, яка тут збирається менша, порівняно з тією, якою б вона була, якби не було зовнішніх планет. Але з цього пилу можуть формуватися планети, які будуть затиснуті між двома сусідами як начинка в сендвічі. І звісно ж вони будуть маленькими порівняно зі своїми сусідами.

Хоча вчені вказують на те, що їхня теорія потребує перевірки та подальших спостережень за космосом. Але ця теорія може пояснити існування маленьких планет між великими планетами-гігантами.

Нагадуємо, що тепер можна побачити зображення відразу чотирьох планет-гігантів нашої Сонячної системи в інфрачервоному діапазоні світла, завдяки обробленим знімкам космічного телескопа Вебб. Останнє з цієї серії зображень є знімком Сатурна, де його видно разом із трьома своїми супутниками, як уже писав Фокус.

Нагадуємо також, що в липні можна буде кілька разів спостерігати парад планет, коли відбудеться з'єднання Місяця з Марсом, Сатурном, Юпітером, Венерою і Меркурієм, як уже писав Фокус.