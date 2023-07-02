Зовсім інша планета. Телескоп Вебб уперше зробив знімок Сатурна і його супутників у новому світлі (фото)

Кілька супутників Сатурна, його яскраві кільця і загальний зовнішній вигляд планети вражають на першій офіційній фотографії газового гіганта від телескопа Вебб.

Related video

NASA показало першу офіційну фотографію Сатурна, на якій планета представлена в абсолютно новому світлі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У середині липня космічний телескоп Вебб, вартістю 10 млрд доларів, відзначатиме першу річницю своєї повноцінної наукової роботи в космосі. Хоча його запустили на відстань у 1,5 млн км від Землі ще 25 грудня 2021 року, свої перші офіційні знімки він надіслав тільки в липні минулого року.

Телескоп, здатний зазирнути в найдальші куточки видимого нам Всесвіту, також робить знімки планет Сонячної системи. Наприклад, вчені по-новому поглянули на Уран і Юпітер, завдяки зображенням Вебба. Тепер же прийшла черга подивитися в новому світлі і на іншу гігантську планету — Сатурн. І як завжди космічний телескоп не розчарував астрономів.

Перший офіційний знімок Сатурна телескоп Вебб зробив ще 25 червня, але вченим потрібно було провести обробку зображень, щоб показати планету. Як уже писав Фокус, раніше вчені вже показували початкові фотографії газового гіганта до обробки і тут Сатурн взагалі не схожий на ту планету, яку люди звикли бачити на фотографіях.

Перший офіційний знімок Сатурна телескоп Вебб зробив ще 25 червня, але вченим потрібно було провести обробку зображень, щоб показати планету Фото: NASA

Але нове зображення, зроблене приладом Вебба під назвою NIRCam, також відрізняється від усіх інших популярних знімків газового гіганта.

За словами вчених з NASA, Сатурн виглядає трохи темним в інфрачервоному діапазоні, оскільки газ метан поглинає майже все сонячне світло, що падає в атмосферу планети. Проте кільця Сатурна виглядають дуже яскраво і виділяються на загальному плані. Що і надає Сатурну незвичайного вигляду.

Телескопу Вебб потрібно було витратити 20 годин спостережень, щоб отримати такі унікальні зображення газового гіганта. Крім яскравих кілець, на новому знімку виділяються на тлі чорного космосу також 3 зі 145 відомих на сьогодні супутників Сатурна. Це Енцелад, Діона і Тефія. Їх можна побачити як яскраві точки в лівій частині фотографії.

Наприклад, супутник Енцелад зараз дуже сильно цікавить вчених, адже вважається, що в його надрах ховається океан з рідкої води, де є умови для появи та еволюції життя.

Як уже писав Фокус, крім Енцелада, позаземне життя в Сонячній системі може існувати ще в трьох місцях.