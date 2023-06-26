Чорна планета і яскраве кільце: астрономи показали нові незвичайні знімки Сатурна (фото)

Космічний телескоп Вебб зробив нові зображення планети, але вона виглядає зовсім не так, як її можна собі уявити.

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Команда вчених під керівництвом Лі Флетчера з Лестерського університету, Велика Британія, зараз займається обробкою нових знімків Сатурна, зроблених космічним телескопом Вебб. Але поки що є можливість подивитися на необроблені фотографії і тут Сатурн більше схожий на чорну планету, оточену одним яскравим кільцем, пише ScienceAlert.

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Поки вчені займаються обробкою зображень, які зробив телескоп Вебб за допомогою спектрографа ближнього інфрачервоного діапазону (NIRSpec), є унікальна можливість подивитися на попередні результати спостережень. Ці необроблені зображення Сатурна представляють планету зовсім інакше, ніж вона показана на всіх інших знімках.

Тут Сатурн виглядає як майже повністю чорна планета, оточена практично єдиним яскравим кільцем. І це пов'язано з фільтрами, які використовує NIRSpec. Хоча Сатурн і його кільця світяться як в інфрачервоному, так і в ближньому інфрачервоному діапазоні, діапазон довжин хвиль різниться.

Космічний телескоп Вебб зробив нові зображення планети, але вона виглядає зовсім не так, як її можна собі уявити Фото: ScienceAlert

Одні фільтри, що використовуються для отримання нових знімків, працюють у більш довгохвильових діапазонах, тому кільця Сатурна майже ізольовано світяться на тлі чорноти космосу. Для інших знімків використовували інші фільтри, які працюють у більш короткохвильових діапазонах, тому можна побачити Сатурн не чорним, а покритим смугами хмар. Але кільця планети також зливаються в одне велике яскраве кільце.

Для інших знімків використовували інші фільтри, які працюють у більш короткохвильових діапазонах, тому можна побачити Сатурн не чорним, а вкритим смугами хмар Фото: ScienceAlert

Вчені, які працюють над обробкою нових фотографій Сатурна, хочуть отримати більше даних про кільця планети, а також про його супутники. Дослідники вважають, що спектрограф NIRSpec допоможе знайти нові супутники газового гіганта, хоча їх і так уже дуже багато. Як уже писав Фокус, Сатурн залишається лідером за кількістю супутників серед усіх планет Сонячної системи і їх у нього тепер цілих 145. Хоча на початку року, як уже писав Фокус, деякий час лідерство в цьому плані утримував Юпітер, у якого, як тепер відомо, 95 супутників.

Спостереження телескопа Вебб за Сатурном є дуже важливими для астрономів і планетологів, адже остання місія до цієї планети завершилася ще 2017 року, коли космічний апарат "Кассіні" згорів в атмосфері газового гіганта.

Залишається тільки чекати оброблених фотографій, щоб отримати новий погляд на шосту планету від Сонця, відому своєю системою кілець.

Також Фокус писав про те, що за допомогою космічного телескопа Вебб астрономи хочуть дізнатися, коли повністю зникнуть кільця Сатурна.

Нагадуємо, що NASA показало Марс у незвичайному світлі. Як уже писав Фокус, завдяки новим фотографіям в ультрафіолетовому світлі можна побачити, як змінюються пори року на Червоній планеті.