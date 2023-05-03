Кільця Сатурна зникнуть назавжди: телескоп Вебба покаже точну дату, коли це станеться

Космічний телескоп Вебб допоможе вченим з'ясувати, коли кільцева система Сатурна припинить своє існування.

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Вже понад 30 років астрономи знають про те, що внутрішні кільця Сатурна поступово зникають і їх частини неухильно падають в атмосферу газового гіганта у вигляді "космічного дощу". Вчені досі не знають, як швидко відбувається процес руйнування і коли ці кільця припинять своє існування. Але тепер за допомогою космічного телескопа Вебб вони зможуть отримати відповідь, пише Space.

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Дані космічного апарату "Кассіні", який закінчив своє життя в атмосфері Сатурна у 2017 році, показали, що кожної секунди на планету падають від 400 кг до 2,8 тонн крижаних частинок із внутрішніх кілець газового гіганта. Якщо така швидкість руйнування кілець збережеться, то, найімовірніше, вони зникнуть приблизно через 300 млн років. Але точна швидкість руйнування кілець досі не встановлена, тому одні астрономи кажуть, що кільця Сатурна існуватимуть ще 100 млн років, а інші – 1 млрд років.

За словами Джеймса О'Донох'ю з Японського агентства аерокосмічних досліджень, тому потрібно з'ясувати, як швидко відбувається руйнування кілець, щоб встановити точніший час їхнього подальшого "життя". І для цього знадобляться потужні прилади космічного телескопа Вебб, який досліджуватиме кільцеву систему Сатурна разом із наземною обсерваторією Кека на Гавайських островах.

Наразі вчені вважають, що частинки з кілець Сатурна під впливом випромінювання Сонця та гравітації планети падають у верхні шари атмосфери газового гіганта не завжди з однаковою швидкістю. Також в різний час під час руху Сатурна навколо Сонця (повний оберт займає 29,5 років) на планету падає різна кількість цих частин.

Астрономи припускають, що спостереження за Сатурном протягом одного сезону, а він триває цілих 7 земних років, дозволить визначити і швидкість падіння частинок і те, скільки їх насправді падає туди під час "космічного дощу".

Вже понад 30 років астрономи знають про те, що самі внутрішні кільця Сатурна поступово зникають і їх частинки неухильно падають в атмосферу газового гіганта у вигляді "космічного дощу" Фото: NASA

Якщо в найближчому майбутньому ми зможемо дізнатися, коли ж зникнуть кільця Сатурна, то питання про їх походження досі викликає суперечки в науковій спільноті. Тобто вчені досі точно не знають, коли і як з'явилася у газового гіганта кільцева система.

Наприклад, дані космічного апарату "Кассіні" показали, що вік кілець Сатурна становить від 10 до 100 млн років. Але деякі вчені вважають, що насправді кільця у Сатурна з'явилися разом із планетою — приблизно 4,5 млрд років на зорі існування Сонячної системи. Суттєву різницю в оцінках віку можна пояснити тим, що апарат NASA зміг побачити лише молодші та яскравіші кільця, тоді як старіші кільця були тьмянішими. 4 роки тому багато вчених все ж таки повернулися до припущення, що кільцева система газового гіганта все ж таки з'явилася мільярди років тому.

За словами О'Донох'ю, можна припустити, що термін життя кілець може становити десятки мільйонів років і, можливо, людству пощастило почати вивчення деяких з них саме тоді, коли вони вже можуть зникнути.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження пропонує нове пояснення того факту, що поверхня деяких супутників Сатурна та Юпітера дуже гладка.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли раніше невідому взаємодію між Сатурном і його кільцями.

Що стосується космічного телескопа Вебб, то нещодавно NASA повідомило, що в його роботі знову стався збій.