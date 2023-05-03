Кольца Сатурна исчезнут навсегда: телескоп Уэбба покажет точную дату, когда это произойдет

Космический телескоп Уэбб поможет ученым выяснить, когда кольцевая система Сатурна прекратит свое существование.

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Уже более 30 лет астрономы знают о том, что самые внутренние кольца Сатурна постепенно исчезают и их частицы неуклонно падают в атмосферу газового гиганта в виде "космического дождя". Ученые до сих пор не знают, как быстро происходит процесс разрушения и когда эти кольца прекратят свое существование. Но теперь с помощью космического телескопа Уэбб они смогут получить ответ, пишет Space.

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Данные космического аппарата "Кассини", который закончил свою жизнь в атмосфере Сатурна в 2017 году, показали, что каждую секунду на планету падают от 400 кг до 2,8 тонн ледяных частиц из внутренних колец газового гиганта. Если такая скорость разрушения колец сохранится, то скорее всего, они исчезнут примерно через 300 млн лет. Но точная скорость разрушения колец до сих пор не установлена, поэтому одни астрономы говорят, что кольца у Сатурна будут существовать еще 100 млн лет, а другие – 1 млрд лет.

По словам Джеймса О'Донохью из Японского агентства аэрокосмических исследований, поэтому нужно выяснить, как быстро происходит разрушение колец, чтобы установить более точное время их дальнейшей "жизни". И для этого понадобятся мощные приборы космического телескопа Уэбб, который будет исследовать кольцевую систему Сатурна вместе с наземной обсерваторией Кека на Гавайских островах.

Сейчас ученые считают, что частицы из колец Сатурна под влиянием излучения Солнца и гравитации планеты падают в верхние слои атмосферы газового гиганта не всегда с одной и той же скоростью. Также в разное время во время движения Сатурна вокруг Солнца (полный оборот занимает 29,5 лет) на планету падает разное количество этих частиц.

Астрономы предполагают, что наблюдение за Сатурном в течение одного сезона, а он длится целых 7 земных лет, позволит определить и скорость падение частиц и то, сколько их на самом деле туда падает во время "космического дождя".

Уже более 30 лет астрономы знают о том, что самые внутренние кольца Сатурна постепенно исчезают и их частицы неуклонно падают в атмосферу газового гиганта в виде "космического дождя" Фото: NASA

Если в ближайшем будущем мы сможем узнать, когда же исчезнут кольца Сатурна, вопрос о их происхождении до сих пор вызывает споры в научном сообществе. То есть ученые до сих пор точно не знают, когда и каким образом появилась у газового гиганта кольцевая система.

Например, данные космического аппарата "Кассини" показали, что возраст колец Сатурна составляет от 10 до 100 млн лет. Но некоторые ученые считают, что на самом деле кольца у Сатурна появились вместе с планетой примерно 4,5 млрд лет на заре существования Солнечной системы. Существенную разницу в оценках возраста можно объяснить тем, что аппарат NASA смог увидеть только более молодые и яркие кольца, в то время, как более старые кольца были более тусклыми. 4 года назад многие ученые все же вернулись к предположению, что кольцевая система газового гиганта все же появилась миллиарды лет назад.

По словам О'Донохью, можно предположить, что срок жизни колец может составлять десятки миллионов лет и возможно человечеству повезло начать изучение некоторых из них как раз тогда, когда они уже могут исчезнуть.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование предлагает новое объяснение тому факту, что поверхность некоторых спутников Сатурна и Юпитера очень гладкая.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли ранее неизвестное взаимодействие, происходящее между Сатурном и его кольцами.

Что касается космического телескопа Уэбб, но недавно NASA сообщило о том, что в его работе снова произошел сбой.