Без колец не обошлось. Ученые обнаружили ранее неизвестное явление на Сатурне

Используя архивные данные, астрономы обнаружили неизвестное ранее взаимодействие, которое происходит между Сатурном и его кольцами.

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Группа ученых опубликовала новое исследование, в котором они утверждают, что на Сатурне существует неизвестное ранее явление. Оказывается, кольца планеты напрямую влияют на верхние слои атмосферы Сатурна, пишет New Atlas.

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Такое явление не наблюдали еще нигде в Солнечной системе

Хотя не только у Сатурна есть кольца, они обнаружены и у других планет Солнечной системы, но эти кольца являются самыми известными. Собрав воедино архивные данные с трех космических аппаратов и двух космических телескопов, астрономы пришли к выводу, что кольца Сатурна на самом деле взаимодействуют с планетой. При этом такое взаимодействие было неизвестно ученым до этого. Оказалось, что система колец может нагревать верхние слои атмосферы Сатурна. Такое явление ученые не наблюдали еще нигде в Солнечной системе.

Ученые получили такие важные результаты, когда провели анализ архивных наблюдений за ультрафиолетовым светом, которые проводили космические аппараты и телескопы. Еще в 80-х годах прошлого века ультрафиолетовое излучение изучали такие аппараты как "Вояджер-1" и "Вояджер-2", затем несколько лет, начиная с 2004 года такие же наблюдения проводил аппарат "Кассини". Остальные данные ученые получили, анализируя наблюдения за Сатурном, которые проводили космический телескоп International Ultraviolet Explorer (закончил свою работу в 1996 году) и космический телескоп Хаббл.

Благодаря наблюдениям космических аппаратов, ученые получили данные о том, что частицы из колец Сатурна медленно перемещаются к атмосфере планеты. Но оказалось, что этот процесс повлиял на уровень атомарного водорода в составе Сатурна и это было очень удивительно, говорят ученые.

Благодаря наблюдениям космических аппаратов, ученые получили данные о том, что частицы из колец Сатурна медленно перемещаются к атмосфере планеты. Но оказалось, что этот процесс повлиял на уровень атомарного водорода в составе Сатурна и это было очень удивительно, говорят ученые Фото: NASA

Сатурн нагревается

Только изображения телескопа Хаббл, которые были сделаны с помощью его спектрографа, позволили ученым прийти к важному открытию. Ученые уточнили все полученные ранее данные от космических аппаратов и другого космического телескопа, чтобы собрать воедино всю полученную информацию, с помощью телескопа Хаббл.

Снимки этого телескопа также показали, что существуют большой уровень ультрафиолетового излучения на планете в виде спектральной линии горячего водорода в атмосфере Сатурна. Поэтому ученые пришли к выводу, что атмосфера планеты нагревается.

Астрономы проработали несколько версий причин происходящего явления и остановились на том, что, скорее всего, верхние слои атмосферы Сатурна нагревают частицы из его колец, которые постоянно падают на планету. Это падение обусловлено гравитационным притяжением Сатурна. По словам ученых, частицы из колец газового гиганта попадают в его атмосферу на определенных широтах, и изменяют состав верхних слоев атмосферы.

Астрономы проработали несколько версий причин происходящего явления и остановились на том, что скорее всего верхние слои атмосферы Сатурна нагревают частицы из его колец, которые постоянно падают на планету. Это падение обусловлено гравитационным притяжением Сатурна Фото: NASA

Новое открытие поможет в исследовании далеких экзопланет

Астрономы считают, что это неожиданное открытие, которое касается обнаруженного неизвестного ранее взаимодействия между Сатурном и его кольцами, поможет и в исследовании далеких экзопланет. В частности, ученые смогут определить, имеют ли эти планеты такие же обширные кольца, которые напрямую увидеть очень сложно. То есть можно использовать данные ультрафиолетовой спектроскопии экзопланет для того, чтобы понять, существуют там кольца или нет.

Также Фокус писал о новом исследовании спутника Сатурна под названием Энцелад. Считается, что под его ледяной корой спрятан океан из жидкой воды, но теперь ученые нашли доказательства того, что на дне этого океана, скорее всего, находятся такие же, как и на Земле, гидротермальные источники.

Как уже писал Фокус недавно астрономы смогли обнаружить в кольцах Сатурна пока необъяснимое явление. Эти особенности в системе колец газового гиганта наблюдал космический телескоп Хаббл.