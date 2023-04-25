Глюк в глубоком космосе. В работе телескопа Джеймс Уэбб снова произошла ошибка

В одном из четырех главных приборов телескопа Уэбба, MIRI, произошел сбой в работе спектрографа.

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Прибор телескопа Уэбба для наблюдений за космосом в ближнем инфракрасном диапазоне под названием MIRI столкнулся с очередной проблемой. Согласно сообщению NASA, спектрограф прибора стал получать меньшее количество света, чем нужно в определенном диапазоне. Инженеры из американского космического агентства сейчас занимаются изучением причин поломки, пишет Space.

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Прибор MIRI состоит из камеры и спектрографа, который может разделять свет на разные длины волн для того, чтобы телескоп Уэбб мог обнаружить свет от самых далеких космических объектов. Также с помощью этого прибора космическая обсерватория может увидеть очень тусклые объекты из пояса Койпера, который окружает нашу Солнечную систему. Для того, чтобы проводить наблюдения за космосом, прибор MIRI переключается на разные режимы наблюдения с помощью спектрографа. Но несколько дней назад инженеры NASA обнаружили сбои в его работе.

Согласно заявлению NASA, сейчас идет анализ выявленной проблемы, но телескоп Уэбб продолжает свои наблюдения, согласно плану. Ученые заявили, что особенного негативного влияния поломка не оказала на работу прибора MIRI и других приборов телескопа. Эта поломка не представляет собой существенной проблемы и не влияет на наблюдения за космосом.

Уже не впервые у прибора MIRI возникают проблемы. В прошлом году возникла поломка, которая не позволяла переключаться прибору в разные режимы наблюдения. Хотя и эта проблема оказалась не такой серьезной, как предполагалось и телескоп Уэбб продолжал делать потрясающие изображения космических объектов. Хотя, как уже писал Фокус, некоторые операции были приостановлены до выяснения причин инцидента.

Прибор телескопа Уэбб для наблюдений за космосом в ближнем инфракрасном диапазоне под названием MIRI столкнулся с очередной проблемой. Согласно сообщению NASA, спектрограф прибора стал получать меньшее количество света, чем нужно в определенном диапазоне Фото: NASA

Также Фокус писал о том, что в начале этого года возник сбой в работе еще одного прибора телескопа Уэбб под названием NIRISS. Ученые смогли найти причину аварии и провели удаленный "ремонт". После этого прибор снова начал работать, как и раньше.

Пока идет расследование причин поломки в приборе MIRI, ученые из NASA предполагают, что могут решить проблему с наблюдениями за космосом, если это будет необходимо, сделав немного более длительную экспозицию на затронутых длинах волн света для создания более четких снимков.

В основном серьезных проблем с космическим телескопов Уэбб, стоимостью 10 млрд долларов, с момента его запуска в космос 25 декабря 2021 года, не возникало. Сейчас обсерватория продолжает свою научную деятельность на расстоянии в 1,5 млн км от Земли и предполагается, что телескоп Уэбб будет работать еще как минимум 20 лет. Полноценные научные снимки космоса обсерватория стала делать только в июле прошлого года, но за это время астрономы получили массу невероятно ценной информации, в частности о самых далеких галактиках из ранней Вселенной.

Как уже писал Фокус, такие же качественные снимки космоса, как и Уэбб делает новый телескоп, запущенный на воздушном шаре совсем недавно в верхние слои атмосферы Земли.

Также в начале апреля телескоп Уэбб прислал новые удивительные изображения Урана и его не очень заметных колец, как уже писал Фокус.

Напоминаем, астрономы подтвердили, что с помощью космического телескопа Уэбб они обнаружили самые далекие и самые старые галактики в видимой Вселенной. Как уже писал Фокус, в этом списке оказались четыре галактики и одна существовала уже через 320 млн лет после Большого взрыва.