Как телескоп Уэбба, только на воздушном шаре: необычная обсерватория прислала первые снимки (фото)

Телескоп, прикрепленный к огромному воздушному шару, может делать такие же снимки, что и телескопы Хаббл и Уэбб.

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Неделю назад для исследования космоса, и в частности, загадочной темной материи, ученые отправили высоко в атмосферу Земли новый телескоп. Новая обсерватория SuperBIT прикреплена к огромному воздушному шару, размером с футбольный стадион и находится на высоте почти 33 км над поверхностью планеты. Через несколько дней после запуска новый телескоп прислал потрясающие снимки туманности Тарантул и галактик Антенны, которые не уступают по качеству изображениям таких космических телескопов, как Хаббл и Уэбб, пишет Daily Mail.

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Ученые из Университета Дарема, Великобритания, Университета Торонто, Канада и Принстонского университета, США, объединили свои усилия для создания абсолютно новой обсерватории для исследования далекого космоса. Особенностью данного телескопа является то, что он прикреплен к огромному воздушному шару, наполненному гелием, и имеет более широкий обзор, чем телескоп Хаббл, а его производство и запуск стоили в 1000 раз меньше. В NASA также согласны с авторами новой разработки, ведь гелий стоит намного меньше, чем ракетное топливо и для запуска такой обсерватории не нужно использовать ракеты-носители.

Новая обсерватория SuperBIT прикреплена к огромному воздушному шару, размером с футбольный стадион и находится на высоте почти 33 км над поверхностью планеты Фото: Daily Mail

Телескоп SuperBIT был запущен на воздушном шаре в ближнее к космосу пространство 16 апреля 2023 года с территории аэропорта Ванака в Новой Зеландии. По словам ученых, основная цель его научной миссии, которая продлится 100 дней, состоит в изучении свойств загадочной темной материи, а также в составлении карт ее распределения. В частности, обсерватория попытается составить карту темной материи в скоплениях галактик с помощью изучения того, как она искривляет пространство вокруг них.

Телескоп SuperBIT был запущен на воздушном шаре в ближнее к космосу пространство 16 апреля 2023 года с территории аэропорта Ванака в Новой Зеландии Фото: Daily Mail

Для проведения исследований космоса обсерваторию отправили на высоту в почти 33 км, где уже можно проводить астрономические наблюдения. Новая обсерватория может делать снимки космоса в видимом и ближнем ультрафиолетовом диапазоне света.

Через несколько дней после запуска, телескоп SuperBIT прислал свои первые снимки далекого космоса, которые не уступают по качеству изображениям таких космических телескопов, как Хаббл и Уэбб. Речь идет о потрясающих изображениях таких космических объектов, как туманность Тарантул и галактики Антенны.

Галактики Антенны. Снимок сделан телескопом SuperBIT Фото: Daily Mail

Галактики Антенны представляют собой пару больших спиральных галактик под названием NGC 4038 и NGC 4039, которые находятся в процессе слияния в одну огромную галактику. Эта пара находится на расстоянии в 60 млн световых лет от нас в созвездии Ворон, но их сближение началось несколько сотен миллионов лет назад. Таким образом галактики Антенны являются одними из самых молодых подобных объектов, находящихся в стадии слияния, известных астрономам.

Туманность Тарантул. Снимок сделан телескопом SuperBIT Фото: Daily Mail

Что касается туманности Тарантул, то она состоит из газообразного водорода и здесь происходит процесс бурного образования новых звезд. Эта туманность находится в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако на расстоянии в 161 тысячу световых лет от нас. Кстати эту туманность ранее уже фотографировали и космический телескоп Хаббл и телескоп Уэбб.

Фокус уже писал подробно о туманности Тарантул, а также о том, что в ней было обнаружено место рождения самых массивных звезд во Вселенной.

Также Фокус писал о слиянии двух спиральных галактик, которые превратились в ультраяркую инфракрасную галактику. Снимки этого объекта недавно сделал космический телескоп Уэбб.

Что касается темной материи, которая как считается заполняет большую часть нашей Вселенной, то недавнее исследование предполагает, что она может принимать особенную форму. Ученые также предложили новый способ обнаружить темную материю, которую до сих пор еще никто никогда не видел, как уже писал Фокус.