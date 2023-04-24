Як телескоп Вебба, лише на повітряній кулі: незвичайна обсерваторія надіслала перші знімки (фото)

Телескоп, прикріплений до величезної повітряної кулі, може робити такі ж знімки, що й телескопи Габбл і Вебб.

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Тиждень тому для дослідження космосу, і зокрема загадкової темної матерії, вчені відправили високо в атмосферу Землі новий телескоп. Нова обсерваторія SuperBIT прикріплена до величезної повітряної кулі розміром із футбольний стадіон і знаходиться на висоті майже 33 км над поверхнею планети. Через кілька днів після запуску новий телескоп надіслав чудові знімки туманності Тарантул і галактик Антени, які не поступаються якістю зображенням таких космічних телескопів, як Габбл і Вебб, пише Daily Mail.

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Вчені з Університету Дарема, Великобританія, Університету Торонто, Канада та Прінстонського університету, США, об'єднали свої зусилля для створення абсолютно нової обсерваторії для дослідження далекого космосу. Особливістю цього телескопа є те, що він прикріплений до величезної повітряної кулі, наповненої гелієм, і має більш широкий огляд, ніж телескоп Габбл, виробництво і запуск якого коштували в 1000 разів менше. У NASA також згодні з авторами нової розробки, адже гелій коштує набагато менше, ніж ракетне паливо, і для запуску такої обсерваторії не потрібно використовувати ракети-носії.

Нова обсерваторія SuperBIT прикріплена до величезної повітряної кулі розміром з футбольний стадіон і знаходиться на висоті майже 33 км над поверхнею планети Фото: Daily Mail

Телескоп SuperBIT був запущений на повітряній кулі в космічний простір 16 квітня 2023 року з території аеропорту Ванака в Новій Зеландії. За словами вчених, основна мета його наукової місії, яка триватиме 100 днів, полягає у вивченні властивостей загадкової темної матерії, а також у складанні карт її розподілу. Зокрема, обсерваторія спробує скласти карту темної матерії у скупченнях галактик за допомогою вивчення того, як вона викривляє простір навколо них.

Телескоп SuperBIT був запущений на повітряній кулі в ближній до космосу простір 16 квітня 2023 року з території аеропорту Ванака в Новій Зеландії Фото: Daily Mail

Для проведення досліджень космосу обсерваторію відправили на висоту майже 33 км, де вже можна проводити астрономічні спостереження. Нова обсерваторія може робити знімки космосу у видимому та ближньому ультрафіолетовому діапазоні світла.

Через кілька днів після запуску, телескоп SuperBIT надіслав свої перші знімки далекого космосу, які не поступаються якістю зображенням таких космічних телескопів, як Габбл і Вебб. Йдеться про чудові зображення таких космічних об'єктів, як туманність Тарантул і галактики Антени.

Галактики Антени. Знімок зроблений телескопом SuperBIT Фото: Daily Mail

Галактики Антени являють собою пару великих спіральних галактик під назвою NGC 4038 і NGC 4039, які знаходяться в процесі злиття в одну величезну галактику. Ця пара знаходиться на відстані 60 млн світлових років від нас у сузір'ї Ворон, але їхнє зближення почалося кілька сотень мільйонів років тому. Так, галактики Антени є одними з наймолодших подібних об'єктів, що знаходяться в стадії злиття, відомих астрономам.

Туманність Тарантул. Знімок зроблений телескопом SuperBIT Фото: Daily Mail

Щодо туманності Тарантул, то вона складається з газоподібного водню і тут відбувається процес бурхливого утворення нових зірок. Ця туманність знаходиться в галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара на відстані 161 тисяча світлових років від нас. До речі, цю туманність раніше вже фотографували і космічний телескоп Габбл і телескоп Вебб.

Фокус уже писав докладно про туманність Тарантул, а також про те, що в ній було виявлено місце народження найпотужніших зірок у Всесвіті.

Також Фокус писав про злиття двох спіральних галактик, які перетворилися на ультраяскраву інфрачервону галактику. Знімки цього об'єкту нещодавно зробив космічний телескоп Вебб.

Що стосується темної матерії, яка як вважається заповнює більшу частину нашого Всесвіту, то недавнє дослідження припускає, що вона може набувати особливої форми. Вчені також запропонували новий спосіб виявити темну матерію, яку ще ніхто ніколи не бачив, як уже писав Фокус.