Глюк у глибокому космосі. У роботі телескопа Джеймс Вебб знову сталася помилка

В одному з чотирьох головних приладів телескопа Вебба, MIRI, стався збій у роботі спектрографа.

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Прилад телескопа Вебба для спостережень за космосом у ближньому інфрачервоному діапазоні під назвою MIRI зіткнувся з проблемою. Згідно з повідомленням NASA, спектрограф приладу став отримувати менше світла, ніж потрібно в певному діапазоні. Інженери з американської космічної агенції зараз займаються вивченням причин поломки, пише Space.

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Прилад MIRI складається з камери та спектрографа, який може розділяти світло на різні довжини хвиль для того, щоб телескоп Вебб міг виявити світло від найдальших космічних об'єктів. Також за допомогою цього приладу космічна обсерваторія може побачити дуже тьмяні об'єкти з пояса Койпера, що оточує нашу Сонячну систему. Для того щоб проводити спостереження за космосом, прилад MIRI переключається на різні режими спостереження за допомогою спектрографа. Але кілька днів тому інженери NASA виявили збої у його роботі.

Згідно із заявою NASA, зараз триває аналіз виявленої проблеми, але телескоп Вебб продовжує свої спостереження згідно з планом. Вчені заявили, що особливого негативного впливу поломка не вплинула на роботу приладу MIRI та інших приладів телескопа. Ця поломка не є суттєвою проблемою і не впливає на спостереження за космосом.

Вже не вперше у приладу MIRI виникають проблеми. Торік виникла поломка, яка не дозволяла перемикатися приладу у різні режими спостереження. Хоча і ця проблема виявилася не такою серйозною, як передбачалося, і телескоп Вебб продовжував робити чудові зображення космічних об'єктів. Хоча, як уже писав Фокус, деякі операції були припинені до з'ясування причин інциденту.

Прилад телескопа Webb для спостережень за космосом у ближньому інфрачервоному діапазоні під назвою MIRI зіткнувся з черговою проблемою. Згідно з повідомленням NASA, спектрограф приладу став отримувати менше світла, ніж потрібно в певному діапазоні Фото: NASA

Також Фокус писав про те, що на початку цього року виник збій у роботі ще одного приладу телескопа Webb під назвою NIRISS. Вчені змогли знайти причину аварії та провели віддалений "ремонт". Після цього прилад знову почав працювати як і раніше.

Поки триває розслідування причин поломки в приладі MIRI, вчені з NASA припускають, що можуть вирішити проблему зі спостереженнями за космосом, якщо це буде необхідно, зробивши трохи більш тривалу експозицію для створення більш чітких знімків.

Здебільшого серйозних проблем із космічним телескопом Вебб, вартістю 10 млрд доларів, з моменту його запуску в космос 25 грудня 2021 року, не виникало. Зараз обсерваторія продовжує свою наукову діяльність на відстані 1,5 млн км від Землі й передбачається, що телескоп Вебб працюватиме ще як мінімум 20 років. Повноцінні наукові знімки космосу обсерваторія почала робити лише в липні минулого року, але за цей час астрономи отримали масу неймовірно цінної інформації, зокрема про найдальші галактики з раннього Всесвіту.

Як уже писав Фокус, такі ж якісні знімки космосу, як і Вебб, робить новий телескоп, запущений на повітряній кулі зовсім недавно у верхні шари атмосфери Землі.

Також на початку квітня телескоп Вебб надіслав нові дивовижні зображення Урана та його не дуже помітних кілець, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, астрономи підтвердили, що за допомогою космічного телескопа Вебб вони виявили найдальші та найстаріші галактики у видимому Всесвіті. Як уже писав Фокус, у цьому списку опинилися чотири галактики й одна існувала вже через 320 млн років після Великого вибуху.