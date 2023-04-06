Космічний телескоп Вебб виявив найдавніші галактики, що коли-небудь спостерігали: тепер офіційно

Астрономи офіційно підтвердили, що телескоп Вебб дійсно знайшов чотири найдальші, а отже найдавніші галактики з усіх відомих.

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Вчені представили два нових дослідження, в яких вони підтверджують, що космічному телескопу Вебб вдалося виявити в ранньому Всесвіті 4 найдальші і найдавніші галактики з усіх відомих на сьогодні. Одна з цих галактик з'явилася через 320 млн років після народження Всесвіту, пише ScienceAlert.

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Космічний телескоп Вебб був створений для того, щоб зазирнути в ранню історію космосу і знайти найперші галактики, що утворилися у Всесвіті. Зробити це телескопу допомагають його надзвичайно чутливі пристрої, що фіксують світло в інфрачервоному діапазоні. Таким чином, космічна обсерваторія має можливість виявити ті галактики, які були раніше невідомі астрономам, але найголовніше, що вони з'явилися в початковому періоді історії Всесвіту.

Космічний телескоп Вебб був створений для того, щоб заглянути в ранню історію космосу і знайти найперші галактики, які утворилися у Всесвіті. Зробити це телескопу допомагають його надзвичайно чутливі прилади, що фіксують світло в інфрачервоному діапазоні Фото: NASA

Найдавніші з відомих галактик

У двох нових дослідженнях, що були опубліковані в журналі Nature Astronomy, вчені підтвердили той факт, що тепер виявлено 4 найдавніші галактики з усіх відомих на сьогодні. Вони з'явилися в період між 300 і 500 млн. років після Великого вибуху, в той час як вік Всесвіту оцінюється в 13,8 млрд. років.

Тобто ці галактики з'явилися в так звану епоху "космічного світанку", коли утворилися перші зірки. Ця епоха настала після так званих "темних століть", коли космос ще не осяяло світло перших зірок.

За словами Емми Кертіс-Лейк з Університету Хартфордшира, Великобританія, треба було довести, що ці галактики справді є представниками першого покоління таких об'єктів, а не ближчими до нас галактиками, які можуть мати схожі характеристики. І вчені зуміли це зробити.

У двох нових дослідженнях, які були опубліковані в журналі Nature Astronomy, вчені підтвердили той факт, що тепер виявлено 4 найдавніші галактики з усіх відомих на сьогодні. Вони з'явилися в період між 300 і 500 млн років після Великого вибуху, тоді як вік Всесвіту оцінюється в 13,8 млрд років Фото: ScienceAlert

За словами астрономів, у космосі існують не дуже давні галактики, які знаходяться ближче до Землі, і вони можуть маскуватися під дуже далекі об'єкти, тому що мають схожі властивості. Найперші галактики складаються в основному з водню та гелію, і в них не можна знайти більш важкі елементи, такі як кисень, азот та вуглець. Ці важкі елементи з'явилися у пізнішого покоління галактик внаслідок їх поширення по космосу після вибухів надновими померлих зірок.

Найдавніші і відповідно найдальші з усіх відомих галактик отримали такі назви:

JADES-GS-z10-0;

JADES-GS-z11-0;

JADES-GS-z12-0;

JADES-GS-Z13-0.

За словами Стефана Шарло з Паризького інституту астрофізики, найдавнішою є галактика JADES-GS-z13–0, яка з'явилася через 320 млн років після народження Всесвіту. На сьогоднішній день це найдальша відстань, тобто приблизно 13,5 млрд світлових років, на яку змогли зазирнути астрономи.

Особливості найдавніших галактик

За словами Шарло, всі чотири галактики мають масу, яка вважається досить невеликою для таких об'єктів. Кожна з них за масою еквівалентна приблизно 100 млн мас Сонця. У той самий час наш Чумацький Шлях має масу приблизно 1,5 трлн мас Сонця. Вчені також виявили, що у всіх чотирьох галактиках відбувається напрочуд швидкий процес появи нових зірок як для такого раннього етапу існування Всесвіту.

Усі чотири галактики мають масу, яка вважається досить невеликою для таких об'єктів. Кожна з них за масою еквівалентна приблизно 100 млн. мас Сонця. У той же час наш Чумацький Шлях має масу приблизно 1,5 трлн мас Сонця Фото: NASA

"У цих галактиках дуже мало металів (металами в астрономії називають всі елементи важчі за водень і гелій — прим.ред) і це узгоджується з нинішнім розумінням устрою Всесвіту. Їх маса також відповідає теоріям", — говорить Шарло.

Але в лютому цього року космічний телескоп Вебб виявив відразу 6 галактик, які з'явилися через 500-700 млн років після Великого вибуху, і вони мають дуже велику масу, як для цього періоду історії космосу. Поки що вчені продовжують аналізувати ці дані і якщо знайдуть невідповідність між існуючими теоріями та реальністю, це може змусити вчених переглянути свої погляди на еволюцію космосу. Про це дослідження Фокус вже докладно писав.

Автори нових досліджень також вказують на те, що телескоп Вебб виявив галактики, що утворилися ще раніше, але поки вони знаходяться в статусі-кандидатів на найдавніші відомі галактики.

Як вже писав Фокус, астрономи виявили інгредієнти для життя в молекулярній хмарі на відстані 1000 світлових років від Землі.

Також Фокус писав про те, що нове зображення телескопа Веб показало раніше невідомі особливості гігантського скупчення галактик.