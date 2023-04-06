Інгредієнти для життя виявлені в космосі за 1000 світлових років від Землі

Вчені виявили пребіотичні молекули в молекулярній хмарі Персея, у скупченні молодих зірок в далекому космосі.

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Група астрономів виявила у молекулярній хмарі, де відбувається формування нових зірок, сполуки, які вважаються важливими будівельними блоками для життя. Ці молекули можуть брати участь у створенні амінокислот, які складають основу генетичного матеріалу. Вчені вважають, що вони відіграли важливу роль у появі та еволюції перших мікроорганізмів на Землі, пише Space.

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Пребіотичні молекули, які є інгредієнтами для створення життєвих форм, вчені виявили у зоряному скупченні IC348, що входить до складу молекулярної хмари Персея. Ця хмара, яка знаходиться на відстані 1000 світлових років від нас має ширину 500 світлових років. Це одна з найближчих до Землі областей появи нових зірок. Що стосується зірок у скупченні IC348, то вчені оцінюють їх вік у 2-3 млн років, тоді як нашому Сонцю приблизно 4,6 млрд років. Тобто ці зірки вважаються дуже молодими.

Пил і газ в зіркоутворюючій молекулярній хмарі Персея містять молекули, які є попередниками життя Фото: space.com

За словами Сьюзан Іглесіас-Грот з Інституту астрофізики Канарських островів, ця молекулярна хмара Персея є справжньою космічною лабораторією органічної хімії. Тут вдалося виявити складні молекули, які часто виступають у ролі будівельних блоків для ключових молекул життя.

За словами авторів нового відкриття, багато молодих зірок у зірковому скупченні IC348 оточують протопланетні диски, тобто диски з газу та пилу. Усередині цих дисків під впливом гравітації відбувається формування планет, їх супутників, і навіть астероїдів та комет. Власне, тут відбуваються ті ж процеси, що допомогли створити нашу Сонячну систему.

За словами Іглесіас-Грот, те, що вдалося виявити пребіотичні молекули в цій хмарі і саме в зоряному скупченні, може вказувати на те, що в міру формування планети збирають речовину, що містить молекули, які сприяють утворенню складних органічних молекул. Тобто ці сполуки потенційно можуть потрапити з протопланетних дисків на планети і в такий спосіб можуть прокласти шлях до появи та еволюції життя.

Пребіотичні молекули, які є інгредієнтами для створення життєвих форм, вчені виявили у зоряному скупченні IC348, що входить до складу молекулярної хмари Персея. Ця хмара, яка знаходиться на відстані 1000 світлових років від нас має ширину 500 світлових років. Це одна з найближчих до Землі областей появи нових зірок Фото: NASA

Учені також виявили в зоряному скупченні гігантські молекули вуглецю, які називаються фулерени, молекулярний водень, гідроксил, воду, вуглекислий газ та аміак, а також ще кілька молекул на основі вуглецю. Ці останні молекули можуть відігравати важливу роль у формуванні більш складних молекул вуглеводнів і пребіотичних молекул. За словами вчених, зоряне скупчення IC 348 має багатий і різноманітний молекулярний склад.

Своє відкриття вчені зробили за допомогою архівних даних космічного телескопа "Спітцер", що вже не працює. Тепер астрономи мають намір продовжити дослідження за допомогою спостережень космічного телескопа Вебб.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Габбл побачив наслідки найпотужнішого космічного вибуху в далекій галактиці. У галактиці на відстані 30 млн світлових років від нас стався вибух величезної зірки.

Минулого року, як уже писав Фокус, у молекулярній хмарі з центру Чумацького Шляху астрономи виявили будівельні блоки РНК. Дослідникам вдалося виявити нітрили, які є будівельними блоками РНК, у холодній молекулярній хмарі.