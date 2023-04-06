Ингредиенты для жизни обнаружены в космосе в 1000 световых лет от Земли

Ученые обнаружили пребиотические молекулы в молекулярном облаке Персея, в скоплении молодых звезд в далеком космосе.

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Группа астрономов обнаружила в молекулярном облаке, где происходит формирование новых звезд, соединения, которые считаются важными строительными блоками для жизни. Эти молекулы могут участвовать в создании аминокислот, которые сами по себе составляют основу генетического материала. Ученые считают, что они сыграли важную роль в появлении и эволюции первых микроорганизмов на Земле, пишет Space.

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Пребиотические молекулы, которые являются ингредиентами для создания жизненных форм, ученые обнаружили в звездном скоплении IC348, входящем в состав молекулярного облака Персея. Это облако, которое находится на расстоянии в 1000 световых лет от нас имеет ширину в 500 световых лет. Это одна из самых близких к Земле областей образования новых звезд. Что касается звезд в скоплении IC348, то ученые оценивают их возраст в 2-3 млн лет, в то время как нашему Солнцу примерно 4,6 млрд лет. То есть эти звезды считаются очень молодыми.

Пыль и газ в звездообразующем молекулярном облаке Персея содержат молекулы, которые являются предшественниками жизни Фото: space.com

По словам Сьюзан Иглесиас-Грот из Института астрофизики Канарских островов, это молекулярное облако Персея является настоящей космической лабораторией органической химии. Здесь удалось обнаружить сложные молекулы, которые часто выступают в роли строительных блоков для ключевых молекул жизни.

По словам авторов нового открытия, многие молодые звезды в звездном скоплении IC348 окружают протопланетные диски, то есть диски из газа и пыли. Внутри этих дисков под действием гравитации происходит формирование планет, их спутников, а также астероидов и комет. Собственно, здесь происходят те же процессы, которые помогли создать нашу Солнечную систему.

По словам Иглесиас-Грот, то, что удалось обнаружить пребиотические молекулы в этом облаке и именно в звездном скоплении, может указывать на то, что по мере формирования планеты собирают вещество, содержащее молекулы, которые способствуют образованию сложных органических молекул. То есть эти соединения потенциально могут попасть из протопланетных дисков на планеты и таким образом могут проложить путь к появлению и эволюции жизни.

Пребиотические молекулы, которые являются ингредиентами для создания жизненных форм, ученые обнаружили в звездном скоплении IC348, входящем в состав молекулярного облака Персея. Это облако, котрое находится на расстоянии в 1000 световых лет от нас имеет ширину в 500 световых лет. Это одна из самых близких к Земле областей образования новых звезд Фото: NASA

Ученые также обнаружили в звездном скоплении гигантские молекулы углерода, которые называются фуллерены, молекулярный водород, гидроксил, воду углекислый газ и аммиак и еще несколько молекул на основе углерода. Эти последние молекулы могут играть важную роль в формировании более сложных молекул углеводородов и пребиотических молекул. По словам ученых, звездное скопление IC 348 имеет богатый и разнообразный молекулярный состав.

Свое открытие ученые сделали с помощью архивных данных уже неработающего космического телескопа "Спитцер". Теперь астрономы намерены продолжить свое исследование с помощью наблюдений космического телескопа Уэбб.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл увидел последствия мощнейшего космического взрыва в далекой галактике. В галактике на расстоянии в 30 млн световых лет от нас произошел взрыв огромной звезды.

В прошлом году, как уже писал Фокус, в молекулярном облаке из центра Млечного Пути астрономы обнаружили строительные блоки РНК. Исследователям удалось обнаружить нитрилы, которые являются строительными блоками РНК, в холодном молекулярном облаке.