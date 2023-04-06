Космический телескоп Уэбб обнаружил самые древние из когда-либо наблюдаемых галактик: теперь официально

Астрономы официально подтвердили, что телескоп Уэбб действительно нашел четыре самые далекие, а значит самые древние галактики из всех известных.

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Ученые представили два новых исследования, в которых они подтверждают, что космическому телескопу Уэбб удалось обнаружить в ранней Вселенной 4 самые далекие и самые древние галактики из всех известных на сегодня. Одна из этих галактик появилась через 320 млн лет после рождения Вселенной, пишет ScienceAlert.

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Космический телескоп Уэбб был создан для того, чтобы заглянуть в самую раннюю историю космоса и найти самые первые галактики, которые образовались во Вселенной. Сделать это телескопу помогают его чрезвычайно чувствительные приборы, которые фиксируют свет в инфракрасном диапазоне. Таким образом космическая обсерватория имеет возможность обнаружить те галактики, которые были ранее неизвестны астрономам, но самое главное, что они появились в самом начальном периоде истории Вселенной.

Космический телескоп Уэбб был создан для того, чтобы заглянуть в самую раннюю историю космоса и найти самые первые галактики, которые образовались во Вселенной. Сделать это телескопу помогают его чрезвычайно чувствительные приборы, которые фиксируют свет в инфракрасном диапазоне Фото: NASA

Самые древние из известных галактик

В двух новых исследованиях, которые были опубликованы в журнале Nature Astronomy, ученые подтвердили тот факт, что теперь обнаружены 4 самые древние галактики из всех известных на сегодня. Они появились в период между 300 и 500 млн лет после Большого взрыва, в то время как возраст Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет.

То есть эти галактики появились в так называемую эпоху "космического рассвета", когда образовались самые первые звезды. Эта эпоха наступила после так называемых "темных веков", когда космос еще не озарил свет первых звезд.

По словам Эммы Кертис-Лейк из Университета Хартфордшира, Великобритания, нужно было доказать, что эти галактики действительно являются представителями первого поколения таких объектов, а не более близкими к нам галактиками, которые могут иметь схожие характеристики. И ученые смогли это сделать.

В двух новых исследованиях, которые были опубликованы в журнале Nature Astronomy, ученые подтвердили тот факт, что теперь обнаружены 4 самые древние галактики из всех известных на сегодня. Они появились в период между 300 и 500 млн лет после Большого взрыва, в то время как возраст Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет Фото: ScienceAlert

По словам астрономов, в космосе существуют не очень древние галактики, которые находятся ближе к Земле, и они могут маскироваться под очень далекие объекты, потому как имеют схожие свойства. Самые первые галактики состоят в основном из водорода и гелия, и в них нельзя найти более тяжелые элементы, такие как кислород, азот и углерод. Эти тяжелые элементы появились у более позднего поколения галактик в результате их распространения по космосу после взрывов сверхновыми умерших звезд.

Самые древние и соответственно самые далекие из всех известных галактик получили следующие названия:

JADES-GS-z10–0;

JADES-GS-z11–0;

JADES-GS-z12–0;

JADES-GS-z13–0.

По словам Стефан Шарло из Парижского института астрофизики, самой древней является галактика JADES-GS-z13–0, которая появилась через 320 млн лет после рождения Вселенной. На сегодняшний день это самое далекое расстояние, то есть примерно 13,5 млрд световых лет, на которое смогли заглянуть астрономы.

Особенности самых древних галактик

По словам Шарло, все четыре галактики имеют массу, которая считается достаточно небольшой для таких объектов. Каждая их них по массе эквивалентна примерно 100 млн масс Солнца. В то же время наш Млечный Путь имеет массу примерно в 1,5 трлн масс Солнца. Ученые также обнаружили, что во всех четырех галактиках происходит удивительно быстрый процесс появления новых звезд как для столь раннего этапа существования Вселенной.

Все четыре галактики имеют массу, которая считается достаточно небольшой для таких объектов. Каждая их них по массе эквивалентна примерно 100 млн масс Солнца. В то же время наш Млечный Путь имеет массу примерно в 1,5 трлн масс Солнца Фото: NASA

"В этих галактиках очень мало металлов (металлами в астрономии называют все элементы тяжелее водорода и гелия – прим.ред) и это согласуется с нынешним пониманием устройства Вселенной. Их масса также соответствует теориям", — говорит Шарло.

Но в феврале этого года космический телескоп Уэбб обнаружил сразу 6 галактик, которые появились через 500-700 млн лет после Большого взрыва, и они имеют слишком большую массу, как для этого периода истории космоса. Пока что ученые продолжают анализировать эти данные и если найдут несоответствие между существующими теориями и реальностью, то это может заставить ученых пересмотреть свои взгляды на эволюцию космоса. Об этом исследовании Фокус уже подробно писал.

Авторы новых исследований также указывают на то, что телескоп Уэбб обнаружил галактики, которые образовались еще раньше, но пока они находятся в статусе-кандидатов на самые древние известные галактики.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили ингредиенты для жизни в молекулярном облаке на расстоянии в 1000 световых лет от Земли.

Также Фокус писал о том, что новое изображение телескопа Уэбб показало ранее неизвестные особенности гигантского скопления галактик.