Без кілець не обійшлося. Вчені виявили раніше не відоме явище на Сатурні

Використовуючи архівні дані, астрономи виявили не відому раніше взаємодію, яка відбувається між Сатурном і його кільцями.

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Група вчених опублікувала нове дослідження, у якому вони стверджують, що на Сатурні існує не відоме раніше явище. Виявляється, кільця планети впливають на верхні шари атмосфери Сатурна, пише New Atlas.

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Таке явище не бачили ще ніде в Сонячній системі

Хоча не тільки Сатурн має кільця, вони виявлені і в інших планет Сонячної системи, але ці кільця є найвідомішими. Зібравши разом архівні дані з трьох космічних апаратів і двох космічних телескопів, астрономи дійшли висновку, що кільця Сатурна насправді взаємодіють із планетою. Водночас така взаємодія була не відомою до цього вченим. Виявилося, що система кілець може нагрівати верхні шари атмосфери Сатурна. Таке явище вчені не бачили ще ніде в Сонячній системі.

Учені отримали такі важливі результати, коли провели аналіз архівних спостережень за ультрафіолетовим світлом, які проводили космічні апарати й телескопи. Ще у 80-х роках минулого століття ультрафіолетове випромінювання вивчали такі апарати як "Вояджер-1" і "Вояджер-2", потім кілька років, починаючи з 2004 року, такі ж спостереження проводив апарат "Кассіні". Інші дані вчені отримали, аналізуючи спостереження за Сатурном, які проводили космічний телескоп International Ultraviolet Explorer (закінчив свою роботу 1996 року) та космічний телескоп "Габбл".

Завдяки спостереженням космічних апаратів, учені отримали дані про те, що частки з кілець Сатурна повільно рухаються до атмосфери планети. Але виявилося, що цей процес вплинув на рівень атомарного водню в складі Сатурна, і це було дуже дивно, кажуть учені.

Завдяки спостереженням космічних апаратів учені отримали дані про те, що частинки з кілець Сатурна повільно рухаються до атмосфери планети. Але виявилося, що цей процес вплинув на рівень атомарного водню в складі Сатурна, і це було дуже дивно, кажуть учені. Фото: NASA

Сатурн нагрівається

Тільки зображення телескопа "Габбл", зроблені за допомогою його спектрографа, дозволили вченим дійти важливого відкриття. Вчені уточнили всі отримані дані від космічних апаратів та іншого космічного телескопа, щоб зібрати разом усю отриману інформацію, за допомогою телескопа "Габбл".

Знімки цього телескопа також показали, що існує великий рівень ультрафіолетового випромінювання на планеті у вигляді спектральної лінії гарячого водню в атмосфері Сатурна. Тому вчені дійшли висновку, що атмосфера планети нагрівається.

Астрономи пропрацювали кілька версій причин явища, що відбувається, і зупинилися на тому, що, швидше за все, верхні шари атмосфери Сатурна нагрівають частки з його кілець, які постійно падають на планету. Це падіння зумовлено гравітаційним тяжінням Сатурна. За словами вчених, частки з кілець газового гіганта потрапляють до його атмосфери на певних широтах і змінюють склад верхніх шарів атмосфери.

Астрономи пропрацювали кілька версій причин явища, що відбувається, і зупинилися на тому, що, швидше за все, верхні шари атмосфери Сатурна нагрівають частки з його кілець, які постійно падають на планету. Це падіння зумовлено гравітаційним тяжінням Сатурна. Фото: NASA

Нове відкриття допоможе в дослідженні далеких екзопланет

Астрономи вважають, що це несподіване відкриття, яке стосується виявленої невідомої раніше взаємодії між Сатурном і його кільцями, допоможе й у дослідженні далеких екзопланет. Зокрема, вчені зможуть визначити, чи ці планети мають такі ж великі кільця, які безпосередньо побачити дуже складно. Тобто можна використовувати дані ультрафіолетової спектроскопії екзопланет для того, щоб зрозуміти, чи існують там кільця чи ні.

Також Фокус писав про нове дослідження супутника Сатурна під назвою Енцелад. Вважається, що під його крижаною корою захований океан із рідкої води, але тепер учені знайшли докази того, що на дні цього океану, швидше за все, є такі ж, як і на Землі, гідротермальні джерела.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи змогли виявити в кільцях Сатурна поки що незрозуміле явище. Ці особливості в системі кілець газового гіганта побачив космічний телескоп "Габбл".