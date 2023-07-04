Космический сэндвич. Ученые нашли новый способ формирования планет

Исследователи сделали новое открытие о том, как могут формироваться в космосе маленькие планеты.

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Ученые из Уорикского университета, Великобритания, изучили протопланетные диски, то есть участок космоса вокруг звезды, состоящий из пыли и газа, где появляются планеты. В ходе нового исследования они обнаружили новый способ их формирования, которые еще не описывали другие ученые раньше, пишет Phys.

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По словам авторов исследования, предыдущие наблюдения за протопланетными дисками показали, что во время формирования планет между такими объектами появляются кольца и пустоты. Но, что именно происходит в этих местах было не известно.

Ученые предположили, что в этих кольцах протопланетного диска также формируются планеты, но меньшего размера, чем те, которые создали эти кольца из пыли.

По словам ученых, за последние 10 лет появилось много новых данных о протопланетных дисках, которые позволяют делать довольно смелые предположения. Но на самом деле есть примеры существования маленьких планет, которые как бы зажаты между более крупными планетами вокруг той или иной звезды.

Ученые пришли к выводу, что две большие планеты в протопланетном диске могут способствовать формированию третьей планеты гораздо меньшего размера Фото: phys.org

Ученые пришли к выводу, что две большие планеты в протопланетном диске могут способствовать формированию третьей планеты гораздо меньшего размера. Этот способ формирования планет астрономы назвали "метод сэндвича".

Авторы исследования считают, что две большие планеты ограничивают движение потока пыли между ними. Это приводит к тому, что количество пыли, которое здесь собирается меньше, по сравнению с тем, каким бы оно было, если бы не было внешних планет. Но из этой пыли могут формироваться планеты, которые будут зажаты между двумя соседями как начинка в сэндвиче. И конечно же они будут маленькими по сравнению со своими соседями.

Хотя ученые указывают на то, что их теория требует проверки и дальнейших наблюдений за космосом. Но эта теория может объяснить существование маленьких планет между большими планетами-гигантами.

Напоминаем, что теперь можно увидеть изображения сразу четырех планет-гигантов нашей Солнечной системы в инфракрасном диапазоне света, благодаря обработанным снимкам космического телескопа Уэбб. Последнее из этой серии изображений является снимком Сатурна, где он виден вместе с тремя своими спутниками, как уже писал Фокус.

Напоминаем также, что в июле можно будет несколько раз наблюдать парад планет, когда произойдет соединение Луны с Марсом, Сатурном, Юпитером, Венерой и Меркурие, как уже писал Фокус.