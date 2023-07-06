Сердце Земли испещрено шрамами. Ученые рассказали, как выглядит внутреннее ядро нашей планеты

Новое исследование показывает, что земное ядро вовсе не похоже на металлическую гладкую сферу.

Представляя себе сердце нашей планеты, мы, вероятно, могли бы представить некую гладкую металлическую сферу, которая вращается под слоями "тягучей ириски и карамели". Однако новое исследование ученых показывает, что внутреннее ядро Земли вовсе не является гладким и ровным, пишет Science Alert.

В новом исследовании геолог из Корнельского университета Гуаннинг Панг с коллегами использовали сейсмические данные из глобальной сети из двух десятков сейсмометров, разбросанных по всему земному шару и предназначенных для обнаружения слабых сигналов от подземных ядерных взрывов. Отметим, что ранее ученые уже пытались нанести на карту внутреннее ядро планеты, однако тогда они использовали лишь данные из одного сейсмического массива или участка внутреннего ядра. По словам Панга, фактически им с коллегами удалось впервые подтвердить, что подобные неровности находятся повсюду внутри сердца Земли.

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Теперь исследователи заявляют, что внутреннее ядро нашей планеты вовсе не является ровным и гладким, а скорее текстурировано, как "гобелен из ткани". Об этом свидетельствуют тысячи землетрясений, отражающихся от твердого металлического центра планеты, которые изучили ученые.

Сеть сейсмических групп, используемых для измерения землетрясений в этом исследовании Фото: Nature

В ходе анализа они измерили обратное рассеяние, используя всемирную сеть датчиков, и теперь считают, что полученные ими результаты дают "свежий взгляд" на понимание того, как росло и укреплялось с течением времени сердце нашей планеты. Исследователи также отмечают, что с возрастом, рябь на сердце Земли становится все более выраженной, чем глубже проникают сейсмические волны во внутреннее ядро.

Отметим, что исследователи и ранее подозревали, что во внутреннем ядре планеты есть слои с кристаллами железа, которые создают зерна, подобные тем, что можно заметить на древесине. Это происходит из-за того, что на больших глубинах железо затвердевает.

По словам Панга, они с коллегами пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли не является однородной массой, а скорее пронизано текстурой. И эта текстура, по мнению ученых,способна рассказать о том, как образовалось ядро и как ему удается развиваться под действием геодинамических сил и крутящих моментов.

В ходе исследования ученые проанализировали данные почти 2 500 землетрясений, достаточно сильных, чтобы отразиться от сердца планеты и вернуться на поверхность с изменениями волн, которые можно обнаружить. Далее Панг вместе с сейсмологом из Университета Юты Китом Копером и другими коллегами составили трехмерную карту, демонстрирующую относительную силу сейсмических волн, рассеянных в центре Земли. В результате им удалось изобразить все "неровности и морщины" на внутреннем ядре Земли диаметром не менее 10 километров.

Внутреннее ядро Земли A) создает лоскутное одеяло сил рассеяния сейсмических волн. Рассеяние усиливается ближе к центру ядра (Б) Фото: Nature

Ученые также обнаружили, что эти отметены на сердце Земли становятся более выраженными по направлению к центру. Предполагается, что сейсмические волны рассеивались дальше, когда проходили на 500-800 километров ниже границы между внутренним и внешним ядрами планеты.

Исследователи предполагают, что "шрамы" на внутреннем ядре планеты свидетельствуют о том, что оно прошло период быстрого роста, после чего начало медленно затвердевать, превращаясь в твердый кусок железа, который известен нам сегодня.

Панг с коллегами отмечают, несмотря на это открытие, геологам еще слишком мало известно о том, как сформировалась наша планета, поэтому так важно непрерывное сейсмическое картирование ткани внутреннего ядра. Предполагается, что в дальнейшем оно сможет пролить свет на историю и эволюцию нашей планеты и ее магнитного поля.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что в центре ядра Земли скрыт огромный железный шар.