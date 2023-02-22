Сердце планеты. Ученые обнаружили, что в центре ядра Земли скрыт огромный железный шар

Новое исследование предполагает, что во внутреннем ядре нашей планеты расположено еще одно ядро шириной почти в 1,3 тысячи километров.

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Не секрет, что у Земли есть внутреннее ядро, которое представляет собой металлический шар, в основном состоящий из железа. Его ширина составляет около 2414 километров. Однако теперь ученые предполагают, что внутри ядра спрятано еще одно ядро — огромный железный шар, пишет Daily Mail.

Новое исследование было проведено геологами из Исследовательской колы наук о Земле Австралийского национального университета в Канберре, Австралия. Исследователи отмечают, что теперь у них наконец-то достаточно сейсмологических данных, собранных из нескольких различных направлений исследований, исходя из которых, они могут заявит о существовании "сокровенного внутреннего ядра планеты" (IMIC), о котором мы не знали ранее.

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Сотни лет ученые считали, что наша планета состоит из трех слоев — земной коры, мантии и ядра. Позже исследователи пришли к выводу, что внутреннее ядро планеты разделено на "внутреннее" и "внешнее". Примечательно, что оба они в основном состоят из железа и никеля, однако внутреннее находится под гораздо более сильным давлением, что сохраняет его твердость, несмотря а высокие температуры.

По словам исследователей, температура внутреннего ядра, вероятно, колеблется от от 3700 до 7700°C, а во внешнем — от 2700 до 4200°C. Отметим, что все, что ученым известно о ядрах планеты обусловлено измерением изменения сейсмических волн, генерируемых землетрясениями, которые проходят через внутреннее ядро — все эти внутренние сигналы регистрируются зондами, а затем анализируются.

[ + – ] PKIKP - это фаза, перемещающаяся в виде P-волны от источника через мантию, внешнее ядро, внутреннее ядро, внешнее ядро и снова мантию Фото: Nature Communications

Для нового исследования команда использовала данные существующих зондов, а затем измерила разное время прихода сейсмических волн энергии, создаваемых землетрясениями, когда они проходят через планету. Впервые в истории ученые наблюдали волны, отражающиеся по всему диаметру Земли до 5 раз.

Теперь исследователи полагают, что время прохождения волна на самом деле предполагает наличие "сокровенной внутренней структуры", отделенной от внешнего слоя внутреннего ядра.

Отметим, что наличие твердого внутреннего ядра, отличного от жидкого внешнего ядра, было обнаружено датским сейсмологом Инге Леманном еще в 1936 году. С тех пор ученые и ранее предполагали, что внутри внутреннего ядра находится еще одно ядро с отличными физическими свойствами, однако до сих пор ученые не понимали каковы эти свойства.

Еще в 2021 году другая команда исследователей "подтвердила" существование самого внутреннего ядра планеты, используя данные сейсмических волн. Однако в новом исследовании ученые пошли дальше — теперь они предполагают, что самое "сокровенное ядро планеты" составляет всего 1% объема Земли и представляет собой "капсулу времени истории нашей планеты".

Исследователи уверены, что изучение "сердца Земли" имеет решающее значение для понимания формирования и эволюции нашей планеты в далеком прошлом, а потому потребуется больше исследований. По словам ученых, на сегодня все еще остаются неизвестные факты, связанные с радиусом IMIC, природой перехода от внутреннего к внешнему ядру, а также его свойствами, в том числе силе и скорости направления.

Ранее Фокус писал о том, что во внешнем ядре Земли вверх поднимаются богатые кремнием "снежинки".