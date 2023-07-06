Гигантские каменные топоры и инструменты неандертальцев: находки на стоянке, которым 300 тыс. лет

Археологи недавно сделали открытие во время раскопок на стоянке Ледникового периода в графстве Кент, Англия. Исследователи раскопали около 800 каменных артефактов, возраст которых оценивается примерно в 300 000 лет.

Этот регион был домом для различных животных, таких как благородные олени и лошади. А еще там жили ныне вымершие пряморогий слон и лев. Именно в этот период в доисторической Британии постепенно появляются неандертальцы, которые, вероятно, сосуществовали с другими древними людьми, пишет HeritageDaily.

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Среди найденных артефактов особого внимания заслуживают два каменных топора, изготовленные из кремня. Исследование показывает, что эти топоры — одни из самых больших каменных инструментов палеолита, когда-либо найденных в Британии. Один из них выделяется своей невероятной длиной 29,5 см. Он сопоставим с аналогичными примерами, ранее найденными в регионах Темзы и Медуэя. Летти Ингри из Института археологии Унивеситетского колледжа Лондона (УКЛ) обратила внимание на огромные размеры этих топоров, предположив, что их назначение могло быть не столько практическим, сколько символическим, служа наглядной демонстрацией силы и мастерства.

Эти топоры — одни из самых больших каменных инструментов палеолита, когда-либо найденных в Британии Фото: University College London

Доктор Мэтт Поуп выразил надежду команды на дальнейший научный анализ, который прольет свет на значение этого места для древних сообществ. Сотрудничая со специалистами из УКЛ и других учреждений по всей Великобритании, они стремятся выяснить причины, почему это место имело важное значение для древних людей и как каменные артефакты, в частности замечательные "гигантские" гандаксы, помогали им адаптироваться к сложным условиям Ледникового периода.

В дополнение к этим интригующим находкам Ледникового периода, раскопки также обнаружили римское кладбище, датированное 1-4 веком нашей эры. Это захоронение, найденное примерно в 850 метрах к югу от предполагаемой римской виллы, содержало останки 25 человек, 13 из которых кремированы. Наряду с человеческими останками археологи раскопали фрагменты глиняной посуды и кости животных. Примечательно, что девять человек похоронены с личными вещами, включая браслеты, тогда как четверо — в деревянных гробах.

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