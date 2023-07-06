Внедрился в наше ДНК 6 млн лет назад: внутри нас проснулся древний вирус, вызывающий рак мозга

Спящий миллионы лет вирус проснулся внутри нашего мозга, стимулируя рост агрессивных опухолей, но согласно новому исследованию, у нас есть надежда на лекарство.

Ученые сделали новое открытие, способное изменить подход к лечению рака мозга в будущем. Они обнаружили, что древний вирус, который, как считается, находился в спящем состоянии миллионы лет, может проснуться и способствовать росту агрессивных опухолей мозга. Это открытие было сделано исследователями из Сильвестрского комплексного онкологического центра при Медицинской школе Миллера Университета Майами. Об этом сообщает Nature World News.

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Они обнаружили древний ретровирус, известный как HML-2, в некоторых опухолях мозга. Ретровирус — это тип вируса, который может интегрировать свой генетический материал в клетки, которые он заражает. Найденный ретровирус считается "древним", поскольку он стал частью нашей ДНК около 6 миллионов лет назад.

Обычно эти вирусы просто находятся в наших клетках, не причиняя никакого вреда, поскольку они находятся в спящем состоянии. Но иногда они просыпаются. Последствия этих пробуждений могут быть крайне непредсказуемыми.

В этом случае возникает глиобластома — вид рака мозга, который, как известно, трудно поддается лечению и очень быстро растет. Ученые обнаружили, что в некоторых из этих опухолей древний ретровирус HML-2 активен, а не находится в спящем состоянии.

Возглавляемая нейрохирургом Ашишем Шахом исследовательская группа сделала первое в своем роде открытие: когда древний вирус HML-2 просыпается, он может способствовать росту и агрессивности этих опухолей. Для этого он активирует белок под названием OCT4, который затем изменяет стволовые клетки опухоли. Весь этот процесс в конечном итоге способствует развитию очень агрессивной формы рака мозга.

Это открытие добавляет совершенно новый уровень понимания роста глиобластомы. Ниша стволовых клеток — микросреда опухоли, поддерживающая ее стволовые клетки, оказывается, находится под влиянием этого древнего вируса.

Новое открытие может привести к новым методам лечения рака мозга. Команда обнаружила, что определенный тип лекарств, называемый антиретровирусными препаратами, может значительно снизить активность ретровируса HML-2.

По словам Шаха, одной из перспективных стратегий для будущего лечения может стать воздействие на нишу стволовых клеток опухоли. Это может помочь предотвратить изменения в стволовых клетках, снизить риск возвращения опухоли и преодолеть устойчивость к лечению.

Данное открытие — лишь одна часть головоломки. Мы еще многого не знаем об опухолях мозга и способах их лечения. Но каждая новая крупица информации приближает нас на шаг ближе к поиску более эффективных методов лечения. Реактивация этого древнего вируса в опухолях — это новое открытие, которое предлагает новый пласт для дальнейших исследований.

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