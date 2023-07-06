Ученые нашли способ замедлить биологическое старение: достаточно поселиться в нужном месте

Исследование предполагает, что дома в определенных районах способны замедлить человеческое старение.

Ученые проводят десятки, а то и сотни исследований, чтобы наконец-то найти секрет вечной молодости, или хотя бы способ замедлить старение. Похоже, на этот раз им в действительности удалось обнаружить весьма простой способ замедлить биологическое старение человека, пишет Express.

В новом исследовании американские ученые обнаружили, что люди, живущие возле парков и других зеленых насаждений в течение нескольких десятков лет, старели медленнее чем те, кто жил в более застроенных районах. В среднем люди, жившие в окружении природы, были моложе на 2,5 года.

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В ходе исследования ученые обнаружили, что жизнь в окружении зеленых насаждений в действительности способна замедлить биологическое старение — об этом свидетельствует анализ ДНК почти 900 реципиентов. Ученые отмечают, что в ходе исследования они использовали образцы ДНК реципиентов, а также спутниковые изображения территории, где они проживают.

По словам автора исследования, эпидемиолога доктора Киезу Кима из Северо-Западного университета штата Иллинойс, они с коллегами, по сути, стали первыми, кто изучил влияние продолжительного, около 20 лет, воздействия зеленых насаждений на биологическое старение человека. Исследователи полагают, что полученные ими результаты в дальнейшем могут помочь городским архитекторами разрабатывать более эффективные районы для проживания людей, которые также улучшали бы их здоровье в долгосрочной перспективе.

Тем не менее авторы исследования отмечают, что польза зеленых насаждений для здоровья человека и замедления биологического старения, вероятно, также связана с рядом других факторов, таких как:

раса;

пол;

социально-экономический статус.

По словам доктора Ким, когда речь заходит о сохранении здоровья, мы, как правило, вспоминаем о правильном питании, физических упражнениях и качественном сне. Однако результаты нового исследования также показывают, что выбор района для проживания в действительности также влияет на наше биологическое старение.

Ученые отмечают, что в своем исследовании они использовали "эпигенетический возраст" человека, который рассчитывается на основе метилирования ДНК, то есть ее химических изменениях, способных влиять и на возрастные проблемы со здоровьем.

Отметим, что исследование было сосредоточено на четырех городах США, а именно% Бирмингем (Алабама). Чикаго, Миннеаполис и Окленд (Калифорния). Реципиенты были отобраны из другого крупномасштабного исследования, которое изучало развитие рака коронарных артерий у молодых людей.

Таким образом ученые отмечают, что результаты их исследования в очередной раз подчеркивают важность зеленых насаждений в городах, причем, как оказалось, они оказывают положительный эффект не только на климат и экологию, но и наш биологический возраст.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили неожиданный фактор, который заставляет нас стареть раньше.