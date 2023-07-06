Жуткие кадры. Обезьяна съела свое дитя, протаскав его в руках несколько дней, словно куклу (видео)

Исследователи отмечают, что подобные случаи каннибализма у обезьян чрезвычайно редки, а в неволе они и вовсе ранее не наблюдались.

Душераздирающие кадры были засняты в неволе в сафари-парке Двур Кралове в Чехии, к северо-востоку от Праги. На кадрах видно, как самка сначала осматривает тело своего детеныша, пытается защитить его от других обезьян, а затем продолжает перемещаться по вольеру. В конце концов она начинает есть свое дитя, пишет Daily Mail.

Жутковатое событие было подробно описано в недавно опубликованном исследовании ученых из Пизанского университета в Италии, которые вели наблюдения в сафари-парке еще в 2020 году. Ученые отмечают, что акты материнского каннибализма у обезьян редки, однако порой это все же случается. Впрочем, исследователи отмечают, что им впервые удалось наблюдать за подобным поведением обезьяны в неволе во время исследования.

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Авторы исследования отмечают, что младенец изначально не отличался крепким здоровьем, а потому умер всего через несколько дней после рождения. Его мать носила его тело несколько дней, но в конце концов попросту съела. Исследователи отмечают, что трудно сделать какие-либо однозначные выводы о мотивации или потенциальных причинах подобного поведения матери.

В исследовании говорится, что самка дрила (Mandrillus leucophaeus) по имени Кумаси родила малыша 24 августа 2020 года, через 9 дней после рождения детеныша смотрители парка поняли, что малыш мертв, однако причину его смерти установить так и не удалось. Впрочем, исследователи отмечают, что детеныш от рождения не отличался сильным здоровьем. Ученые отмечают, что в течение первых 6 дней никакой агрессии в отношении ребенка со стороны матери не было замечено, однако они не могут полностью исключить возможность детоубийства.

Далее исследователи несколько дней наблюдали, как мать и другие члены группы взаимодействуют с мертвым телом детеныша, до того момента, как Кумаси села его. На видео видно, как она заботилась о теле своего малыша и защищала его от поползновений другой взрослой самки, которая также проявляла к нему интерес. Кроме того, ученые обнаружили двух взрослых самцов, которые также пытались взаимодействовать с телом — исследователи предполагают, что они пытались найти признаки жизни.

На кадрах также видно, как один из самцов поприветствовал мать погибшего детеныша, прикоснувшись к ней нос к носу, а затем коснулся мертвого малыша. На следующий день исследователи наблюдали, как Кумаси начала есть своего мертвого детеныша, пока от него почти ничего не осталось.

Осторожно, видео содержит жестокие сцены!

Авторы исследования отмечают, что незадолго до акта каннибализма мать детеныша и другие члены группы были замечены за тем, что "таскали, вращали и бросали труп детеныша". Предполагается, что подобное поведение могло быть "тестом на реакцию", чтобы убедиться, что он действительно мертв.

Исследователи отмечают, что в данный момент они не могут исключить роль неволи в возникновении каннибализма. Впрочем, в более ранних наблюдениях ученые видели несколько случаев каннибализма среди диких приматов, таких как тамарины, орангутаны, макаки, шимпанзе и бонобо. В случае с двумя последними, матери съедали части свои детенышей и делились кусочками мяса с другими участниками группы.

Ученые отмечают, что случай в Чехии весьма отличается от тех, что уже были описаны, так как мать сама поедала свое дитя и защищала его мертвое тело от поползновения других. Исследователи также отмечают, что точно неизвестно, почему приматы делают это, однако предполагается, что это эволюционная черта. Якобы акт каннибализма может помочь матери родить здоровое потомство в будущем: восполняет запасы энергии после родов, улучшает дальнейший репродуктивный успех и делает самку более здоровой.

Также исследователи полагают, что возраст детеныша также может стать фактором, который влияет на то, начнет ли мать поедать свое дитя. Предполагается, что чем моложе умирающий детеныш, тем меньше шансов, что мать начнет его есть, так как их связь не настолько прочна.

Ранее Фокус писал о том, что ученые застукали милых обезьянок за жутким актом каннибализма.