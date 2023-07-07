В блевотине кашалота ученый случайно обнаружил "сокровище моря" стоимостью более $500 тысяч

Ценное вещество можно найти только в одном из 100 экземпляров. Его ценят производители в парфюмерной промышленности во всем мире.

Амбра, драгоценная "рвота" в более чем полмиллиона долларов, найденная профессором Университета Лас-Пальмас Антонио Фернандес и его командой в желудке кашалота на Канарских островах. Об этом сообщает Canarias7.

Ученый пытался установить причину смерти млекопитающего, которого выбросило на берег. Во время исследований он и случайно обнаружил ценное вещество в количестве 10 кг. Его стоимость оценивается в 544 тысяч долларов.

Амбра — это ценное вещество, которое откладывается в желудке и кишечнике кашалотов. Вдруг он обнаружил огромный комок амбры, который еще называют "морским сокровищем" или "плавающим золотом". Обычно его можно найти только в одном из 100 экземпляров. Его ценят производители со всего мира в парфюмерной промышленности. По слова ученого, у амбры есть выразительный запах, а вещество очень дефицитное.

"Я вынул камень диаметром от 50 до 60 см и весом 9,5 кг. Волны намывали кита. Все смотрели, когда я вернулся на пляж, но они не знали, что в моих руках была амбра", — пояснил Фернандес.

Команда, которая вместе со специалистом работала на Канарских островах, надеется, что продажа блока редкой серой амбры поможет пострадавшим от извержения вулкана Ла-Пальма, которое произошло в 2021 году.

Напомним, дайвер, когда оказался в пасти океанического гиганта, чувствовал давление, тяжелое дыхание и почти терял сознание, но смог выжить. Мужчина рассказал, что пробыл в ловушке примерно 30-40 секунд. Дайвер объяснил, что во время погружения спускался на дно. Впоследствии он почувствовал безумной силы удар, который можно сравнить с движением поезда. В тот день все же ему повезло. Горбатый кит сам решил избавиться от дайвера.