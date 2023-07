"Он меня выплюнул": рыбак раскрыл подробности, как еле выбрался из пасти горбатого кита (фото)

Дайвер, когда оказался в пасти океанического гиганта, чувствовал давление, тяжелое дыхание и почти терял сознание, но смог выжить.

Ловец омаров Майкл Паккард описал ужасный опыт, когда оказался в пасти горбатого кита. В онлайн-событии Reddit Ask Me Anything он решил сообщить подробности известного случая, который произошел в 2021 году.

Мужчина рассказал, что пробыл в ловушке примерно 30-40 секунд. По его словам, он не верил, что удастся выбраться живым.

"Я мог задохнуться или утонуть, если бы вовремя не достал свой регулятор", — отметил 57-летний любитель омаров.

Майкл во время погружения спускался на дно. Впоследствии он почувствовал безумной силы удар, сравнимый с движением поезда. Паккард не сразу понял, что произошло. В глазах мужчины потемнело, а снаружи постоянно осуществлялось давление. Тогда ему стало понятно, что он оказался в пасти горбатого кита.

"Вода просто бежала, мчалась вокруг меня, черная, я чувствовал давление на все свое тело. И я просто двигался сквозь воду, безумно быстро", — сообщил Майкл.

В тот день все же ему повезло. Горбатый кит сам решил избавиться от дайвера.

"Он меня выплюнул", — рассказал Майкл свою историю спасения.

Майкл Паккард

Мужчина отделался повреждением связок колена и синяками. Когда он попал в больницу, все медсестры и врачи приходили к нему и спрашивали подробности. Люди отмечали, что Майклу очень повезло. Одна из медсестер даже с блокнотом в руках спрашивала у него номера для лотереи, считая, что он приносит удачу.

Майкл Паккард не впервые заглядывает в глаза смерти. Ловец омаров, рассказал и об авиакатастрофе, которую он пережил два десятилетия назад. Тогда он получил многочисленные переломы, но погибло три человека.

