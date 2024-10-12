Мужчина нырнул на огромную глубину, чтобы доказать пугающую реальность океана (видео)

Дайвер на собственном примере показал, как давление воды влияет на тело.

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Мужчина нырнул в океан, чтобы показать, как различные глубины могут влиять на человеческое тело под водой, и это повергло людей в ужас. Фридайвинг — один из тех видов спорта, который действительно, действительно не для слабонервных. Об этом сообщает издание Unilad.

Давление воды оказывает влияние на человеческое тело при глубоком погружении.

"Если вы погружаетесь всего на 10 метров в океан, вы подвергаетесь еще одной дополнительной атмосфере давления: это в два раза больше давления, чем вы привыкли на поверхности", — объясняет мужчина.

И, конечно, чем глубже вы погружаетесь, тем больше увеличивается давление.

"И каждые 10 м выше вы получаете еще одну атмосферу давления. Это начинает влиять на ваше тело таким образом, что на самом деле делает попытку погружения в глубокий океан уникально сложной", — говорится в собщении.

По мере того, как вы погружаетесь глубже, давление на ваше тело становится настолько сильным, чтобы надуть ваши легкие — даже если там есть воздух. И по мере того, как вы погружаетесь глубже, вам нужно сбросить больше давления, чтобы противодействовать дополнительному весу.

Однако из-за потребления азота из сжатого воздуха на определенной глубине дайверы подвергаются риску декомпрессионной болезни и также должны постоянно выдыхать при подъеме — в противном случае они рискуют повредить свои легкие или даже умереть.

Все это означает, что любители дайвинга не могут опускаться ниже 18 метров.

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