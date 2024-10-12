Чоловік пірнув на величезну глибину, щоб довести лякаючу реальність океану (відео)

Дайвер на власному прикладі показав, як тиск води впливає на тіло.

Related video

Чоловік пірнув в океан, щоб показати, як різні глибини можуть впливати на людське тіло під водою, і це жахнуло людей. Фрідайвінг — один із тих видів спорту, який справді, справді не для людей зі слабкими нервами. Про це повідомляє видання Unilad.

Тиск води впливає на людське тіло під час глибокого занурення.

"Якщо ви занурюєтеся всього на 10 метрів в океан, ви піддаєтеся ще одній додатковій атмосфері тиску: це вдвічі більше тиску, ніж ви звикли на поверхні", — пояснює чоловік.

І, звісно, що глибше ви занурюєтеся, то більше збільшується тиск.

"І кожні 10 м вище ви отримуєте ще одну атмосферу тиску. Це починає впливати на ваше тіло таким чином, що насправді робить спробу занурення в глибокий океан унікально складною", — ідеться в повідомленні.

У міру того, як ви занурюєтеся глибше, тиск на ваше тіло стає настільки сильним, щоб надути ваші легені — навіть якщо там є повітря. І в міру того, як ви занурюєтеся глибше, вам потрібно скинути більше тиску, щоб протидіяти додатковій вазі.

Однак через споживання азоту зі стисненого повітря на певній глибині дайвери наражаються на ризик декомпресійної хвороби, а також мають постійно видихати під час підйому — інакше вони ризикують пошкодити свої легені або навіть померти.

Усе це означає, що любителі дайвінгу не можуть опускатися нижче 18 метрів.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички і при цьому побачити світ.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.