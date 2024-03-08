Сміх змінився на крик: туриста, який пірнув під воду, "накрила" тінь (відео)

Інші пасажири корабля подумали, що на чоловіка напала акула.

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Турист у Пуерто-Рико пірнув у воду, щоб охолодитися, і був накритий тінню тварини, яка миттєво поспішила за чоловіком ззаду. Момент жаху біля острова Кайо-Ікакос зняла і показала в TikTok Меггі Кларк, яка була на борту корабля.

Ролик став вірусним і швидко набрав понад 3,4 млн переглядів.

Сміх змінився на гучні крики, оскільки очевидці на мить подумали, що на туриста напала акула. Меггі Кларк знімала чоловіка на відео і припустила, що це могла бути баракуда і що вона не поранила чоловіка, а тільки вдарила його.

Своїми припущеннями і хвилюваннями поділилися і користувачі TikTok.

"У мене б стався серцевий напад", "Це все так смішно і страшно одночасно", "Те, що вона його не вкусила, змушує мене сміятися".

Щойно барракуда зробила розворот і пасажири судна знову задихали нормально.

"Під час створення цього відео жодна баракуда не постраждала", — підписала ролик Кларк.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички й при цьому побачити світ.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.