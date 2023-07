"Він мене виплюнув": рибалка розкрив подробиці, як ледве вибрався з пащі горбатого кита (фото)

Дайвер, коли опинився у пащі океанічного гіганта, відчував тиск, важке дихання та майже втрачав свідомість, але зміг вижити.

Ловець омарів Майкл Паккард описав жахливий досвід, коли опинився у пащі горбатого кита. В онлайн-події Reddit Ask Me Anything він вирішив повідомити подробиці відомого випадку, який відбувся 2021 року.

Чоловік розповів, що пробув у пастці приблизно 30-40 секунд. За його словами, він не вірив, що вдасться вибратися живим.

"Я міг задихнутися або потонути, якби вчасно не дістав свій регулятор", – зазначив 57-річний любитель омарів.

Майкл під час занурення спускався на дно. Згодом він відчув шаленої сили удар, який можна порівняти з рухом потяга. Паккард не одразу зрозумів, що відбулося. В очах чоловіка потемніло, а зовні постійно здійснювався тиск. Тоді йому стало зрозуміло, що він опинився у пащі горбатого кита.

"Вода просто бігла, мчала навколо мене, чорна, я відчував тиск на все своє тіло. І я просто рухався крізь воду, шалено швидко", – повідомив Майкл.

Того дня все ж йому пощастило. Горбатий кит сам вирішив позбутися дайвера.

"Він мене виплюнув", – розповів Майкл свою історію порятунку.

Майкл Паккард

Чоловік відбувся пошкодженням зв’язок коліна та синцями. Коли він потрапив до лікарні, усі медсестри та лікарі приходили до нього й запитували подробиці. Люди зазначали, що Майклу дуже пощастило. Одна з медсестер навіть з блокнотом в руках запитувала у нього номера для лотереї, вважаючи, що він приносить удачу.

Майкл Паккард не вперше зазирає в очі смерті. Ловець омарів, розповів й про авіакатастрофу, яку він пережив два десятиліття тому. Тоді він отримав численні переломи, але загинуло троє людей.

