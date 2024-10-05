Незручна ситуація. 1,5-метрова "морська змія" двічі шокувала відпочивальників на пляжі (фото)

Група людей збирала сміття на пляжі, коли натрапила на щось дивне, що вони спочатку прийняли за морську змію.

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Інцидент стався на данському острові Борнхольм, де місцеві жителі групою збирали пластикове сміття і натрапили на щось дивне. Вони припустили, що перед ними можуть бути останки величезної морської змії завдовжки близько 1,5 метра, але реальність виявилася трохи незручною, пише IFLScience.

Група передала знахідку вченим, вони провели аналіз і виявили, що люди виявили на пляжі зовсім не морську змію, а 1,5-метровий дітородний орган кита — аналіз показує, що ця частина тіла колись належала горбатому киту, якого викинуло на пляж раніше в цьому році в Дуеодді на півдні Борнхольма.

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Знахідку передали співробітникам місцевої природоохоронної організації NaturBornholm, щойно люди запідозрили, що теорія про "морську змію", схоже, виявилася провальною. У результаті дослідникам вдалося ідентифікувати останки та визначити, кому вони раніше належали.

Дітородні органи китів дивовижних розмірів, а тому не дивно, що вони набули майже міфологічного статусу серед тих, хто шукає пояснення багатьом таємницям відкритого моря. Ба більше, вчені вважають, що саме ці частини китового тіла насправді винні в безлічі історичних "спостережень морських чудовиськ".

За словами зоолога, доктора Даррена Нейша, існує кілька випадків, коли теорія дітородного органа китів може бути застосовна, проте вона зовсім не здатна охопити всі загадкові спостереження морських істот, зокрема й Лох-Несське чудовисько, за яким люди полюють десятиліттями.

Дослідникам відомо, що ця частина тіла горбатого кита може виростати до 3 метрів у довжину. Як пояснює Pacific Whale Foundation, тварини зазвичай приховують свої дивовижні розміри у своїх генітальних щілинах, а тому спостерігати щось подібне — рідкісне видовище.

Утім, раніше цього року дослідницькій групі з некомерційної організації вдалося вперше в історії зафільмувати секс китів: відео пролило світло на життя цих морських гігантів, які вражають своїми розмірами, однак також і залишило чимало запитань.

Крім того, нещодавно вчені зняли двох самців горбатих китів біля узбережжя Гаваїв під час сексуальної активності. У результаті вчені сходяться на думці, що нам все ще мало відомо про секс китів та їхнє розмноження.

Дослідники зазначають, що така знахідка становить великий науковий інтерес, а тому вчені зберігатимуть останки на льоду для подальшого вивчення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше спостерігали за сексом китів: питань більше, ніж відповідей.