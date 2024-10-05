Неловкая ситуация. 1,5-метровая "морская змея" дважды шокировала отдыхающих на пляже (фото)

Группа людей собирала мусор на пляже, когда наткнулась на нечто странное, что они изначально приняли за морскую змею.

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Инцидент произошел на датском острове Борнхольм, где местные жители группой собирали пластиковый мусор и наткнулись на нечто странное. Они предположили, что перед ними могут быть останки огромной морской змеи длиной около 1,5 метра, но реальность оказалась немного неловкой, пишет IFLScience.

Группа передала находку ученым, они провели анализ и обнаружили, что люди обнаружили на пляже вовсе не морскую змею, а 1,5 метровый детородный орган кита — анализ показывает, что эта часть тела когда-то принадлежала горбатому киту, которого выбросило на пляж ранее в этом году в Дуэодде на юге Борнхольма.

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Находка была передана сотрудникам местной природоохранной организации NaturBornholm, как только люди заподозрили, что теория о "морской змее", похоже, оказалась провальной. В результате исследователям удалось идентифицировать останки и определить, кому они ранее принадлежали.

Детородные органы китов впечатляющих размеров, а потому неудивительно, что они приобрели почти мифологический статус среди тех, кто ищет объяснения многим тайнам открытого моря. Более того, ученые считают, что именно эти части китового тела на самом деле виноваты в множестве исторических "наблюдений морских чудовищ".

По словам зоолога, доктора Даррена Нейша, существует несколько случаев, когда теория детородного органа китов может быть применима, однако она вовсе не способна охватить все загадочные наблюдения морских существ, в том числе и Лох-Несское чудовище, за которым люди охотятся десятилетиями.

Исследователям известно, что эта часть тела горбатого кита может вырастать до 3 метров в длину. Как объясняет Pacific Whale Foundation, животные обычно скрывают свои впечатляющие размеры в своих генитальных щелях, а потому наблюдать нечто подобное — редкое зрелище.

Впрочем, ранее в этом году исследовательской группе из некоммерческой организации удалось впервые в истории заснять секс китов: видео пролило свет на жизнь этих впечатляющих размеров морских гигантов, однако также и оставило много вопросов.

Кроме того, недавно ученые засняли двух самцов горбатых китов у побережья Гавайев во время сексуальной активности. В результате ученые сходятся во мнении, что нам все еще мало известно о сексе китов и их размножении.

Исследователи отмечают, что подобная находка представляет большой научный интерес, а потому ученые будут хранить останки на льду для дальнейшего изучения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые наблюдали за сексом китов: вопросов больше, чем ответов.