Рибалка мив руки з човна після вдалого улову і несподівано зазнав нападу хижака (відео)

У воді не було крові та ніякої іншої наживки, коли чоловіка з човна скинув морський хижак. Фахівці вважають, що це могла зробити акула-бик або лимонна-акула.

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У Флориді акула витягла рибалку з човна, коли він намагався помити руки. Відео події опублікували в Instagram-Florida.

У ролику можна побачити, що чоловік на ім'я Нік намагається помити руки у водоймі, де безліч акул. Майкл Руссо, інший рибалка, попередив його, що так робити — небезпечно.

"Я б не сунув руки туди", — звернувся він до приятеля.

Рибалка все ж до поради не дослухався. Він занурив руку, а згодом його атакувала акула. Вона схопила руку та скинула його з човна. Інші рибалки намагалися врятувати чоловіка, вигукуючи: "тримайте його!"

У дописі йдеться про те, що достатньо лише "двох секунд" для критичної помилки, щоб опинитися в небезпечній ситуації. Саме це й відбулося з приятелем Майкла під час риболовлі у Національному парку Еверглейдс.

Відвідувач повідомив, що його вкусили, коли мив руку у воді Флоридської затоки. Йому надав допомогу рейнджер, який й доставив постраждалого до лікарні.

"Акули в Еверглейдс — це не жарти, і застереження про те, що треба тримати руки якомога далі від води, не є перебільшенням", — йдеться у дописі.

Цікавим фактом було те, що акули не були спровоковані. У воді не було крові та ніякої іншої наживки.

Рейнджер розповів, що це могла бути лимонна акула. Зграї цих хижаків фактично контролюють водойми Національного парку Еверглейдс.

За даними Національного фонду дикої природи, акула-бик, яка вважається небезпечною для людини через свою агресивність, також могла атакувати чоловіка. Хижа акула середнього розміру, яка може мешкати як в прісноводних, так і в морських водоймах.

Нагадаємо, у червні зафіксували напад гігантської акули в затоці Моссел на наживку поблизу човна, яка ледве не скинула інших людей з судна. Біла акула люто кинулася за наживкою, а згодом ще чотири інші великі морські хижаки підійшли до клітки й кружляли навколо човна, сподіваючись отримати їжу.