Рыбак мыл руки с лодки после удачного улова и его неожиданно атаковал хищник (видео)

В воде не было крови и никакой другой наживки, когда мужчину с лодки сбросил морской хищник. Специалисты считают, что это могла сделать акула-бык или лимонная акула.

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Во Флориде акула вытащила рыбака с лодки, когда он пытался помыть руки. Видео происшествия опубликовали в Instagram-Florida.

В ролике можно увидеть, что мужчина по имени Ник пытается помыть руки в водоеме, где множество акул. Майкл Руссо, другой рыбак, предупредил его, что так делать — опасно.

"Я бы не сунул руки туда", — обратился он к приятелю.

Рыбак все же к совету не прислушался. Он погрузил руку, а потом его атаковала акула. Она схватила руку и сбросила его с лодки. Другие рыбаки пытались спасти мужчину, выкрикивая: "держите его!"

В заметке говорится о том, что достаточно лишь "двух секунд" для критической ошибки, чтобы оказаться в опасной ситуации. Именно это и произошло с приятелем Майкла во время рыбалки в Национальном парке Эверглейдс.

Посетитель сообщил, что его укусили, когда мыл руку в воде Флоридского залива. Ему оказал помощь рейнджер, который и доставил пострадавшего в больницу.

"Акулы в Эверглейдс — это не шутки, и предостережение о том, что надо держать руки подальше от воды, не является преувеличением", — говорится в сообщении.

Интересным фактом оказалось то, что акулы не были спровоцированы. В воде не было крови и никакой другой наживки.

Рейнджер рассказал, что это могла быть лимонная акула. Стаи этих хищников фактически контролируют водоемы Национального парка Эверглейдс.

По данным Национального фонда дикой природы, акула-бык, которая считается опасной для человека из-за своей агрессивности, также могла атаковать мужчину. Хищная акула среднего размера, которая может обитать как в пресноводных, так и в морских водоемах.

Напомним, в июне зафиксировали нападение гигантской акулы в заливе Моссел на наживку вблизи лодки, которая едва не сбросила других людей с судна. Белая акула яростно бросилась за наживкой, а впоследствии еще четыре другие крупные морские хищники подошли к клетке и кружили вокруг лодки, надеясь получить пищу.