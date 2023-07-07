Слепнем от жары. Ученые обнаружили, что изменения климата превращают нас в людей-кротов

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что меняющийся климат Земли увеличивает скорость слепоты человечества.

Из-за глобального потепления Земли климат нашей планеты неумолимо меняется и исследователи то и дело пытаются понять, как это в дальнейшем может отразиться на здоровье человека. В новом исследовании ученые из Канады сравнили уровень проблем со зрением 1,7 миллиона человека из всех 50 штатов США и пришли к ужасающему выводу, пишет Daily Mail.

Теперь исследователи полагают, что жара способна увеличивать скорость слепоты человечества. Результаты свидетельствуют, что те, кто жил в более теплых штатах, почти вдвое чаще страдали от серьезных нарушений зрения в сравнении с теми, кто обитает в более прохладных регионах.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Дело в том, что более интенсивное воздействие ультрафиолетового света повреждает роговицу, хрусталик и сетчатку, а также может привести к раздражению и даже инфекции. Ученые настаивают, что результаты их исследования выглядят весьма тревожными, особенно в условиях глобального потепления. Отметим, что с конца 1800-х голов средняя температура на Земле повысилась на 1,1 градуса по Цельсию.

По словам соавтора исследования Эсме Фуллер-Томсон, геронтолога из Университета Торонто, изменения климата, вероятно, принесут и повышение глобальной температуры на планете. Именно поэтому сегодня так важно отслеживать, как это отразится на здоровье людей и не приведет ли к усугублению нарушений зрения среди пожилых людей.

В исследовании ученых приняли участие люди в возрасте 65 лет и старше, а наблюдения проводились в период с 2012 по 2017 годы. В ходе опроса реципиентов попросили рассказать о своем зрении: является ли он слепым и испытывает какие-либо проблемы со зрением в очках. Те реципиенты, которые ответили "да", были внесены в группу "имеющих серьезные нарушения зрения".

По словам доктора Томсон, связь между ухудшением зрения и более высокой средней температурой окружающей среды вызывает у исследователей опасение. Однако ученым предстоит еще провести ряд дополнительных тестов, чтобы понять, является ли эта связь причинно-следственной.

Авторы исследования отмечают, что в большинстве случаев реципиенты страдали от:

катаракты (хрусталик глаза мутнеет и это является одной из основных причин слепоты в США);

глаукомы (повреждение зрительного нерва);

конъюнктивита (воспаление глаза).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что реципиенты, которые жили в штатах с более высокой средней температурой, чаще испытывали проблемы со зрением. В то же время исследователи отмечают, что данный анализ был исключительно наблюдательным, а потому ученые пока не понимают, каким образом температура влияет на проблемы со зрением. Для того чтобы выяснить это, потребуется дополнительные исследования.

Впрочем, несколько теорий на этот счет исследователи все же имеют. Например, согласно одной из них, это связано с тем, что повышенное воздействие ультрафиолета приводит к большим повреждением хрусталик и других частей глаза, что повышает риск развития таких состояний как катаракта.

Другая теория предполагает, что более высокие температуры способны повысить риск проблем со зрением, что увеличивает вероятность возникновения инфекции, например, грибкового кератита. Исследователи также предполагают, что более высокие температуры ведут к увеличению количества загрязняющих веществ в воздухе, которые, вероятно, способны изменить структуру частей глаза.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали критическую температуру, которую способен выдержать человек.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.