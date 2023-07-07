Отсрочить старость. Лекарство от давления увеличивает продолжительность жизни

Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

Недавнее научное исследование, возможно, на шаг приблизило нас к замедлению старения. Группа международных исследователей обнаружила, что широко используемый препарат от гипертонии под названием рилменидин может помочь замедлить старение у людей, что потенциально может привести к более здоровой и полноценной старости, пишет ScienceAlert.

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В основе этого исследования лежит идея ограничения калорий, что означает уменьшение количества энергии, которую мы получаем с пищей, но при этом получаем все необходимые питательные вещества. Кому-то это может показаться сложной задачей, но исследования показали, что это действительно может помочь увеличить продолжительность жизни на различных животных моделях.

Рилменидин попал в поле зрения исследователей благодаря своей известной способности имитировать эффект ограничения калорий на клеточном уровне. Препарат попросту обманывает клетки, заставляя их вести себя так, как будто они получают меньше энергии. Потенциально это может дать нам преимущества ограничения калорий без необходимости сокращать их потребление.

В ходе эксперимента команда вводила рилменидин молодым и старым червям Caenorhabditis elegans — существам, часто используемым в научных исследованиях из-за сходства многих их генов с нашими. Как и ожидалось, черви прожили дольше и продемонстрировали улучшение здоровья.

Исследователи также наблюдали аналогичный эффект у мышей, что позволяет предположить, что препарат может иметь более широкое применение у разных видов. Что еще более интересно, они обнаружили в клетках особый сигнальный рецептор под названием nish-1. Похоже, что этот рецептор играет ключевую роль в эффективности рилменидина и может стать кандидатом для будущих антивозрастных методов лечения.

Но прежде чем начинать радоваться, важно помнить, что это исследование, а черви и мыши — это, в конце концов, не люди. Нам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем мы сможем узнать, будет ли рилменидин оказывать такое же антивозрастное действие на людей и о побочных эффектах подобного типа применения.

Тем не менее, препарат обладает рядом привлекательных преимуществ. Его можно принимать перорально, он уже широко используется, имеет относительно слабые и редкие известные побочные эффекты, такие как учащенное сердцебиение, бессонница и сонливость. Все эти факторы делают его перспективным кандидатом для дальнейших исследований в области борьбы со старением.

Мы все еще далеки от создания волшебной таблетки от старения. Но это исследование дает ценные сведения и направление для будущих попыток приблизиться к этой цели. Потенциал для улучшения нашего здоровья в пожилом возрасте, пусть даже незначительно, огромен. Поскольку население планеты стареет, подобные исследования могут оказать огромное влияние на качество наших последующих лет.

Ранее Фокус писал об обнаружении двух факторов, заставляющих нас стареть раньше. Новое исследование предполагает, что на скорость нашего старения также влияет место, где мы живем.

Также Фокус писал об обратной стороне препарата для снижения веса. Люди по всему миру прибегают к лекарству от диабета второго типа для снижения веса, но натыкаются на неожиданный подводный камень — жизнь без радости от еды.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.