Одержимость с пеной у рта. Нечто в океане заставляет морских львов нападать на людей в Калифорнии

Млекопитающие демонстрируют весьма странное поведение — трясут головой, пускают пену изо рта и бросаются на отдыхающих.

На калифорнийских пляжах отдыхающие заметили странное поведение морских львов — млекопитающие ведут себя, будто одержимые. Свидетели говорят, что животные странно качают головой вперед и назад, бросаются на людей, а порой в уголках их рта появляется пена, пишет Science Alert.

Отметим, что обычно морские львы не проявляют агрессии в отношении людей, однако в последние недели исследователи зафиксировали минимум пять случаев, когда морские львы набрасывались на отдыхающих. По словам ветеринара Тихоокеанского центра морских млекопитающих в округе Ориндж Алиссы Деминг, едва ли животные нападают на людей намеренно.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Можно было бы подумать, что животные одержимы, но на самом деле они стали жертвами отравления токсичными цветущими водорослями. Этот нейротоксин способен вызывать у морских животных судороги, повреждения головного мозга и даже смерть.

Ученые отмечают, что агрессивное поведение морских львов на самом деле является естественным рефлексом — морские львы напуганы и дезориентированы, в особенности, когда натыкаются на что-то. Именно поэтому, даже простое прикосновение к животному может обернуться вспышкой агрессии.

Местные спасатели отмечают, что ежедневно к ним поступает около 300 сообщений о терпящих бедствие морских львах, а около 150 млекопитающих были найдены мертвыми на побережье. Спасатели дикой природы обратились к отдыхающим с просьбой не приближаться к морским львам и уж точно не пытать касаться их, обливать водой или тревожить каким-либо другим образом. Ученые отмечают, что людям лучше держаться от животных на расстоянии не менее 16 метров.

По словам исследователей из Института морской дикой природы Нормандских островов, 16 метров — это оптимальное расстояние, с которого можно наблюдать за поведением животного и в случае странного поведения сообщить спасателям.

Ученые полагают, что это массовое отравление может быть связано с дисбалансом веществ в океане, которое вызвано совокупностью климатических изменений и Эль-Ниньо, господствующего в Тихом океане. Еще одним фактором стало загрязнение вызванное деятельностью человека. Ученые обнаружили, что этим летом в воде значительно возросло количество микроскопического морского планктона, известное как "красный прилив".

Дело в том, что цветение Pseudo-nitzschia производит сильный нейротоксин домоевую кислоту. В результате рыбы поглощают водоросли, а нейротоксин накапливается в пищевой цепи. Морские львы в основном питаются анчоусами и сардинами оказались особенно уязвимы перед воздействием нейротоксина.

Исследователи отмечают, что в июне около 70 000 самок морских львов отправляются на Нормандские острова недалеко от Лос-Анджелеса, чтобы родить потомство. К сожалению в этом году они столкнулись с токсичным цветением водорослей. Ученые также отмечают, что жертвами нейротокксина становятся не только морские львы, но и дельфины — десятки из них уже погибли.

Отметим, что за последние два десятилетия в Калифорнии уже наблюдались 5 подобных случаев цветения вредоносных водорослей. Как правило, морские львы естественным образом вымывают токсин через три дня. Но они также могут умереть, если в их рационе будет слишком высокая доза домоевой кислоты.

К слову, домоева кислота также может накапливаться в моллюсках, омарах и крабах. У людей отравление этим токсином может привести к отравлению, которое сопровождается диареей, тошнотой, судорогами, а порой даже комой. В особо сложных случаях отравление этим нейротоксином может привести к потере памяти или даже смерти.

Ранее Фокус писал о том, что нечто токсичное в океане убивает калифорнийских львов и дельфинов.