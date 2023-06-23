Смертельная ловушка. Нечто токсичное в океане убивает калифорнийских львов и дельфинов

На побережье Калифорнии замечают все больше выброшенных животных, некоторые из них погибают.

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Морские львы и дельфины, обитающие у центрального побережья Калифорнии, массово умирают. Исследователи Национального управления океанических и атмосферных явлений (NOAA) обратились к отдыхающим с просьбой сообщать о всех случаях обнаружения выброшенных на берег животных, пишет Gizmodo.

Ученые полагают, что причиной массового мора морских животных могут быть токсичные водоросли у побережья — именно они заставляют морских львов и дельфинов выбрасываться на берег, а порой и убивают.

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В недавнем отчете отдела рыболовства NOAA говорится, что Институт морской и дикой природы Нормандских островов получил уже более 1000 сообщений и больных или мертвых млекопитающих, и это только в период с 8 по 14 июня. По словам соучредителя и управляющего директора Института дикой природы Рут Довер, ежедневно они с коллегами обрабатывают около двух сотен сообщений о животных, которые потерпели бедствие. В данный момент исследователи пытаются сделать все возможное, чтобы предотвратить массовую гибель млекопитающих.

Исследователи полагают, что цветение водорослей Pseudo-nitzschia у берегов Калифорнии создало некую "смертельную ловушку" в которую и угодили животные. Дело в том, что эти водоросли создают нейротоксин, называемый домоевой кислотой, и его высокие концентрации в воде уже обнаружены у побережья от округа Ориндж до округа Сан-Луис-Обиспо. Об этом свидетельствуют данные системы наблюдения за прибрежными океанами Южной Калифорнии. Особенно высокие концентрации нейротоксина наблюдаются в округах Вентура и Санта-Барбара.

Известно, что воздействие домоевой кислоты делает животных вялыми и дезориентирует их. Млекопитающие испытывают тошноту, судорога, и многие и вовсе умирают. Ученые отмечают, что животные подвергаются риску из-за того, что кислота попадает в их пищевую цепь — более мелкая рыба заражается, а затем ее поглощают морские львы и дельфины.

Исследователи также отмечают, что эта ситуация не угрожает местным жителям, если только домоевая кислота не будет обнаружена в человеческой пище. Эксперты также обратились к местным жителям и отдыхающим с просьбой незамедлительно обратиться к специалистам, если они заметят выброшенное животное на пляже. Также ученые советуют держаться от таких млекопитающих подальше.

Дело в том, что если животные будут обнаружены вовремя, это даст им надежду на выживание — своевременное лечение поможет обратить воздействие токсина. Однако некоторым морским львам и дельфинам, вероятно, придется жить с повреждением мозга и потерей памяти.

Отметим, что цветение водорослей происходит естественным образом, однако изменения климата все же способствует возникновению благоприятных условий для опасного цветения. Исследователи NOAA сообщают, что повышение средней температуры океана привело к более активному цветению водорослей — в результате все больше морских львов и дельфинов становятся жертвами воздействия нейротоксина.

Ранее Фокус писал о том, что нечто заставляет рыб покидать "дома" и сдвигаться к полюсам.